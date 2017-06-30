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TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanlarını açıkladı. Öğrenciler, sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecek.

TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanlarını açıkladı. Öğrenciler, sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecek.

30 Haziran 2017 Cuma 10:24
34 Okunma
TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanlarını açıkladı. Öğrenciler, sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıTemel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş SistemiTEOGSınavEğitim
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