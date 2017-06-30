TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanlarını açıkladı. Öğrenciler, sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecek.
AA
Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanlarını açıkladı. Öğrenciler, sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanlarını açıkladı. Öğrenciler, sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecek.
AA