Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97542
ALTIN
144.260
DOLAR
3.5287
STERLIN
4.5499
EURO
3.9638
Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Kupası sahibini buluyor
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
'Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın'
'Demli çay kahve ve asitli...

TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavları sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.

TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavları sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:08
77 Okunma
TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan'da yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavları ile 20-21 Mayıs'ta yapılan mazeret sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıTEOGE-okul Veli Bilgilendirme SistemiE-Okul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM'den adaylara uyarı
ÖSYM'den adaylara uyarı
KPSS alan sınavları temel soru kitapçıkları erişimde
KPSS alan sınavları temel soru kitapçıkları erişimde
BİLGİ Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Türkiye ile Avrupa Arasında Ortaklıklar Kuruyor
BİLGİ Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Türkiye ile Avrupa Arasında Ortaklıklar Kuruyor
Öğrenciler Tüketim Çılgınlığına Dikkat Çektiler
Öğrenciler Tüketim Çılgınlığına Dikkat Çektiler
DGS başvuruları başladı
DGS başvuruları başladı
'Dik temel harflerle öğretim' tanıtıldı
'Dik temel harflerle öğretim' tanıtıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ