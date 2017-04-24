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TEOG maratonunda sona gelindi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 26-27 Nisan'da yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlara, 1 milyon 185 bin öğrencinin girmesi öngörülüyor.

TEOG maratonunda sona gelindi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 26-27 Nisan'da yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlara, 1 milyon 185 bin öğrencinin girmesi öngörülüyor.

24 Nisan 2017 Pazartesi 11:32
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TEOG maratonunda sona gelindi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEBTemel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOGSistemi kapsamında gelecek hafta gerçekleştirilecek ikinci dönem ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımına yönelik planlama yapıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik TEOG sınavları, yurt içinde 970, yurt dışında ise 15 merkezde gerçekleştirilecek.

TEOG ikinci dönem sınavları 26 Nisan'da başlayacak ve 2 gün sürecek. Merkezi ortak sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımı öngörülüyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda gerçekleştirilecek.

Sınav öncesinde özel gereksinimlerini belgelendiren ve bilgileri modüle işlenen 7 öğrenci hastanede, 205 öğrenci evde, 11 bin 776 öğrenci tek kişilik sınıfta sınava alınacak ve bu öğrencilere 15 dakika ek sınav süresi tanınacak.

Sınavın yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapılacak oturumları, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak.

"Sınav zor olmayacak"

MEB yetkilileri, ortak sınav sisteminde bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmadığını, sınav kapsamındaki müfredatın önceden ilan edildiğini, beklenmedik bir soruyla karşılaşılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Yetkililer ayrıca geçen sınavlarda az sayıda öğrencinin cep telefonu ile sınava girmesinin ve soruların yanıtlarını cevap anahtarına işaretlemeyi unutmasının sınavda puan alamamalarına neden olduğunu hatırlatarak, şu uyarılarda bulundular:

"Öğrencilerimizi, özellikle bu husus konusunda uyarmak isteriz. Cevapların, soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlenmesi gerekiyor. Sınava cep telefonu gibi elektronik cihazlarla girmek ise kural ihlaline girdiğinden maalesef sınavın iptaline neden oluyor. Öğrencilerin, daha önce ilan ettiğimiz müfredat kapsamındaki kazanımlara çalışmaları halinde sürpriz bir soru ile karşılaşma ihtimalleri yok. 20 soru için 40 dakika süre tanıyoruz ve sınavı yetiştirememe gibi bir durumları da söz konusu değil. Sınav zor olmayacak, düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Bu nedenle öğrencilerimiz, gönül rahatlığıyla sınava girsinler."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBTEOGOrtak SınavEğitim
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