Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100627
ALTIN
142.361
DOLAR
3.6183
STERLIN
4.6928
EURO
4.1302
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan...
Diyarbakır'da 'huzur sokağı'
Diyarbakır'da 'huzur sokağı'
Muhteşem açılış partisi
Motorine 11 kuruş zam
Motorine 11 kuruş zam
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Flaş Haber
Serdar söyledi eşi oynadı
Kapat

Teknik lisede ücretsiz yazılım kursu imkanı

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek kurslara katılan öğrenciler, yazılım alanında sertifika sınavları, eğitim müfredatları ve Microsoft lisanslarına herhangi bir ücret vermeden sahip olabilecek.

Teknik lisede ücretsiz yazılım kursu imkanı

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek kurslara katılan öğrenciler, yazılım alanında sertifika sınavları, eğitim müfredatları ve Microsoft lisanslarına herhangi bir ücret vermeden sahip olabilecek.

06 Temmuz 2017 Perşembe 16:03
13 Okunma
Teknik lisede ücretsiz yazılım kursu imkanı

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek kurslara katılan öğrenciler, yazılım alanında sertifika sınavları, eğitim müfredatları ve Microsoft lisanslarını ücretsiz alabilecek.

Acerpro firmasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de "ilk" defa bir teknik lisede "piyasa geçerliliği" olan yazılım eğitimi başlıyor.

Gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren uluslararası standartlara uygun eğitimi alacak öğrenciler, tüm dünyada geçerliliği olan uzman yazılımcı sertifikasına sahip olabilecek. Böylece bu kişiler öğrenciyken çalışarak para da kazanabilecek.

Yazılım eğitimlerini meslek profesyonellerine emanet eden, Acerpro desteğiyle "Microsoft Imagine Academy" üyesi olan okulda sertifika sınavları, eğitim müfredatları ve Microsoft Lisansları öğrencilere ücretsiz verilecek.

Microsoft teknolojilerinin kullanılacağı eğitim, şu an için yazılımı kapsayacak. İlerleyen aşamalarda oyun kodlama, animasyon, mobil uygulama kodlama, tasarım, sosyal medya ve dijital pazarlama konularının yanı sıra Internet Of Things (IOT) projeleri de eğitim programına dahil edilecek. Öğrenciler eğitimler sonrası Microsoft tarafından düzenlenen sınavlara ücretsiz girerek, Microsoft yazılım sertifikası alabilecek.

Yazılım sertifikalarını almaya hak kazanan öğrenciler, Acerpro Bilişim Atölyesinde gerçek yazılım projelerinde çalışabilecek. Bu çalışmalardan para da kazanabilecek öğrenciler, okul bittiğinde de projelerde deneyim sahibi, yazılım projeleri geliştirmiş, uzman yazılımcılar olarak mezun olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acerpro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, bütün sektörlerin ihtiyacı olan, yazılımcı açığını kapatmak ve teknolojik bir akım başlatmak üzere programa katıldıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız mezun olduklarında iş aramalarına gerek kalmadan, deneyimli yazılımcı olarak kolayca istihdam edilecekler." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, tüm eğitim ve sertifika programlarına ücretsiz dahil olabilmeleri için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) tercihlerinde Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih ederek kayıt olmaları gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Rıfat Evyap Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiTeknik Liseücretsiz Yazılım Kursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde
TUS başvuruları başladı
TUS başvuruları başladı
Şehir Tanıtım Günleri 10 Temmuz'da Dragos Kampüs'te başlıyor
Şehir Tanıtım Günleri 10 Temmuz'da Dragos Kampüs'te başlıyor
TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı
TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı
Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak
Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ