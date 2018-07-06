TEDxSehirUniversity 7 Temmuz’da Dreamers Konseptiyle Gerçekleşecek

TEDxSehirUniversity, 7 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Şehir Üniversitesi ana sponsorluğunda Dragos Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. “Dreamers” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, hayallerinin peşinden koşup onları gerçeğe dönüştüren birbirinden değerli isimler hikâyelerini paylaşacak.

Etkinlikte, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ferhat Kentel “Farklı bakış açıları” başlıklı konuşması ile katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, doğuştan görme engelli Huzeyfe Aydın ise karşılaştığı zorlukları ailesinin, öğretmenlerinin ama en çok da kendisinin nasıl aştığına dair ilham verici bir konuşma yapacak. Kar Taneleri adlı belgesel filmiyle albinizmli bireylerin hayatını anlatan ve Hindistan’ın en önemli film festivallerinden “Woodpecker Uluslararası Film Festivali”nde “En İyi Uluslararası Öğrenci Filmi” ödülünün sahibi olan İstanbul Şehir Üniversitesi Televizyon bölümü öğrencisi Elif Nur Kayalar da hayatıyla ilgili etkileyici deneyimlerini anlatacak. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin hikâye anlatıcılığı aracılığıyla sosyal projeler yapmak üzere kurduğu Seyyar Masalcılar ise etkinlikte keyifli bir performans sergileyecek.

Etkinlikte ayrıca İş Adamı ve Spor Yöneticisi Halit Albayrak, Gezgin Berk Armağan, Healerbit'in Kurucusu Ferhat Babacan, Ortak Hayaller'in Kurucusu Kelemet Çiğdem Türk Kentel, Pilot Safiye Ademoğlu da katılımcılarla hayallerini nasıl gerçekleştirdiklerini anlatacak. Müzisyen Emre Bora Atay ise Haluk Levent’ten Ahmet Kaya’ya uzanan geniş repertuarı ile etkinlikte sahne alacak.

Farklı disiplinlerden gelen ve ortak noktaları “Hayallerini gerçekleştirmek” olan isimlerin sahne alacağı ilham dolu bir gün, İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde sizi bekliyor. Detaylı bilgi ve bilet için www.tedxsehiruniversity.com linkini ziyaret edebilirsiniz!