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"Taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz." dedi.

"Taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz." dedi.

13 Ocak 2017 Cuma 08:25
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"Taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler." dedi. 

AA

Son Güncelleme: 13.01.2017 12:27
Anahtar Kelimeler:
EğitimMEBMilli Eğitim
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