Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
105176
ALTIN
139.575
DOLAR
3.5315
STERLIN
4.6215
EURO
4.0468
The Madcap'tan "The Madcap Rising" geldi
The Madcap'tan "The Madcap Rising"...
Arda Barcelona'da mutlu
Arda Barcelona'da mutlu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

STS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca, yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan sonbahar dönemi̇ Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları açıklandı.

STS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca, yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan sonbahar dönemi̇ Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları açıklandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 18:09
10 Okunma
STS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, 2017 STS sonuçlarının "https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/" adresinden öğrenilebileceği belirtildi.

Sonbahar dönemi STS sorularına, sınav uygulamasına itiraz etmek veya sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar, 17 Temmuz mesai başlangıcından, 21 Temmuz mesai bitimine kadar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr" adresinden başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, itirazlar ile ilgili gerekli bilgiyi "http://www.yok.gov.tr/" internet adresinden öğrenebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluYÖKEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM'den KPSS öğretmen adaylarına '09.45' uyarısı
ÖSYM'den KPSS öğretmen adaylarına '09.45' uyarısı
YÖK'ten '15 Temmuz' mesajı
YÖK'ten '15 Temmuz' mesajı
Üniversite tercihleri 18 Temmuz'da başlayacak
Üniversite tercihleri 18 Temmuz'da başlayacak
LYS sonuçları için heyecan dorukta
LYS sonuçları için heyecan dorukta
ÖSYM açıkladı!
ÖSYM açıkladı!
Şehir Öğretim Üyelerinin Makalesi Francine Shapiro Ödülü'nü İlk Kez Türkiye'ye Kazandırdı
Şehir Öğretim Üyelerinin Makalesi Francine Shapiro Ödülü'nü İlk Kez Türkiye'ye Kazandırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ