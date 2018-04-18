STEM Anadolu Öğrencilerinin Projeleri Melek Yatırımcılardan Tam Not Aldı

İSTANBUL - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), bu yıl “STEM Anadolu” adıyla farklı illerde sürdürdüğü STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar Projesi’nin kapanışı Global Girişimcilik Kongresi’nde yapıldı. Kongre kapsamında Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir eğitimlerine katılan 160 liseli genç, iki gün boyunca geliştirdikleri 27 projeyi melek yatırımcılara sundu. “MOON”, “Yanımdaki Aşçı”, “Renkgörü”, “Spoonsor”, “Ancha Space”, “Hypograt”, “Micro –FT” ve “Pay F” isimli projeler melek yatırımcılardan tam not aldı.

ABD Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “STEM Anadolu” öğrencilerinin proje sunumlarını, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ile TÜRKONFED üyesi federasyonlardan İstanbul Sanayicileri ve İşadamları Derneği (İSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda iş insanı dinledi.

STEM Anadolu öğrencileri Global Girişimcilik Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulundukları 3 gün boyunca IBM, Medtronic ve BRİSA (İzmit) fabrikalarını da ziyaret ederek, başta Ar-Ge departmanı olmak üzere şirket yöneticilerinden son teknolojik gelişmeler ve üretim süreçleriyle ilgili de bilgi aldı. STEM Anadolu’nun genç liseli girişimcileri için ABD İstanbul Konsolosluğu rezidansında onurlarına düzenlenen yemeğe de katıldı.

GİRİŞİM FİKİRLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Global Girişimcilik Kongresi’nde sunulan 27 proje arasında sağlık başta olmak üzere bir çok farklı alanda, yaratıcı ve toplumsal fayda sağlamaya yönelik girişim fikirleri büyük beğeni topladı:

MOON (İzmir): Yapay dünya ile sana dünya arasında bağ kuran uygulama ile down sendromlu ve otizmli çocuklar için özel olarak geliştirildi. Google Play üzerinden indirilebilen aplikasyona saksıdaki çiçek ile entegre olarak çalışıyor. Çiçeğe yapılan gerekli bakımlar sonucunda aplikasyonda kullanıcı puanlar kazanıyor ve gelişimine katkı sağlayacak oyunlar oynayabiliyor.

Yanımdaki Aşçı (İzmir): Bir mobil aplikasyon olan projede kullanıcı evdeki malzemeleri ve miktarlarını aplikasyon üzerinden işaretliyor. Uygulama mevcut malzemelerde dünya mutfağındaki alternatif yemek tarifleri sunuyor. Bu özelliğinin yanı sıra evde azalan malzemeler hakkında da bilgi veren uygulamanın bir sonraki aşamada sanal marketlere entegre olarak çalışması planlanıyor. Böylece kullanıcı azalan malzemeleri sanal marketler üzerinden sipariş verilebiliyor.

Renkgörü (İzmir): Renk körü bireyler için geliştirilen proje kapsamında QR kod ile kullanıcı renk körlüğü sebebiyle seçemediği renkleri ayırt edebiliyor. QR kod ile renkler taranıyor ve uygulama aracılığıyla gösterilen renk sesli olarak paylaşılıyor.

Spoonsor (İstanbul): Girişimci gençlerin sponsor bulmak için kullanabileceği sponsor bulma aplikasyonu. Bilge Taş ve Dilara Bostancıoğlu’nun geliştirdiği aplikasyon sponsor bulmakta zorlanan girişimcilerin hayatını kolaylaştıracak özelliğe sahip.

Ancha Space (İstanbul): Liseliler tarafından yapılan ilk Mars keşif aracı olma özelliği taşıyor. Canda Atalay ve Berke Dadağ Ancha Space projelerinin prototipini yaptı.

Dr. Hypograt (Diyarbakır): Proje kapsamında hemofili hastalarının özellikle de kalp kapakçığı ameliyatı olan hastaların, düzenli olarak yaptırdığı kan tahlilini kolaylaştırılması planlanıyor.

Micro -FT (Eskişehir): Tişört, gömlek veya kıyafetin ucuyla gözlük camı temizleme alışkanlığı olan kişilere yönelik geliştirilen projede kıyafetlere entegre edilen bir micro fiber bez ile (tasarımsal) her an yanınızda gözlük bezi kullanma ihtiyacı karşılanıyor.

Pay F (Eskişehir): Dijital bankacılık işlemlerini parmak izi ile yapılması sağlayan sistem. Amaç POS cihazlarına parmak izi ile ödeme yapabilmek.

160 LİSE ÖĞRENCİSİ GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ İLE TANIŞTI

Türkiye’nin kronik sorunlarından biri olan işsizlikle mücadelede, gençlerin inisiyatif alabilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla başlatılan ve bu yıl Anadolu’ya yayılan STEM Projesi, sürdürülebilir kalkınmada gençlerin dinamizminin kullanılabilmesini hedefiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında bu yıl 160 lise öğrencisi eğitim aldı. Diyarbakır, İzmir, Ankara, Eskişehir illerinde gerçekleştirilen ve ikişer gün süren STEM eğitimleriyle, lise öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik dersleri verildi.