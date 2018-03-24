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Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik ile sözlü sınav konuları ve ağırlıkları yeniden düzenlendi.

Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik ile sözlü sınav konuları ve ağırlıkları yeniden düzenlendi.

24 Mart 2018 Cumartesi 14:54
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Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik ile sözlü sınav konuları ve ağırlıkları yeniden düzenlendi.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 11'inci maddesinde yer alan, sözleşmeli öğretmenlikte sözlü sınav konuları ve ağırlıkları bölümünde değişiklik yapılarak eğitim bilimleri ve genel kültür yüzde 20, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ile muhakeme gücü yüzde 20, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 20, bilimsel ile teknolojik gelişmelere açıklığı yüzde 20, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 20 olarak belirlendi.

Görev yeri değişikliği

Öte yandan, yönetmelik değişikliği ile ihtiyaç fazlası öğretmenlerin atanmasıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı.

İhtiyaç fazlası konumdaki sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacak. Bunlardan il içinde alanlarında öğretmen gereksinimi olmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen açığı olan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanacak.

Bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmeyen öğretmenlerin sözleşmeleri sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBSözleşmeli öğretmen
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