Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatına giren adaylar, mülakat sonuçlarını "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

MEB tarafından açıklanan 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adaylar, sözlü sınav sonuçlarına itirazlarını 22-26 Mayıs tarihlerinde yapabilecek. İtirazlar 30 Mayıs'ta sonuçlandırılacak, kesin sonuçlar ise 5 Haziran'da ilan edilecek.

Öğretmenler kurum tercihlerini ise 10-17 Temmuz tarihlerinde yapacak. Atama sonuçları ise 19 Temmuz'da duyurulacak.