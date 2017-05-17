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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakat sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakat sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 17:52
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatına giren adaylar, mülakat sonuçlarını "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

MEB tarafından açıklanan 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adaylar, sözlü sınav sonuçlarına itirazlarını 22-26 Mayıs tarihlerinde yapabilecek. İtirazlar 30 Mayıs'ta sonuçlandırılacak, kesin sonuçlar ise 5 Haziran'da ilan edilecek.

Öğretmenler kurum tercihlerini ise 10-17 Temmuz tarihlerinde yapacak. Atama sonuçları ise 19 Temmuz'da duyurulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBSözleşmeli öğretmenlikMülakat Sonuçları
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