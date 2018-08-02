Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94274
ALTIN
198.233
DOLAR
5.0655
STERLİN
6.6158
EURO
5.8876
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor

Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, sağlık özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, sağlık özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:55
0 Okunma
Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, sağlık özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için onay verdi.

MEB'de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonunun bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri halinde yerine getirilebilecek.

Talepler, mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması halinde uygulanacak. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve nitelikteki boş pozisyona yeniden atama yapılacak.

Bununla ilgili takvim ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ten "engelsiz üniversitelere" dikkat uyarısı
YÖK'ten "engelsiz üniversitelere" dikkat uyarısı
ÖSYM başarı sıralamalarını açıkladı
ÖSYM başarı sıralamalarını açıkladı
'İmam hatiplerle ilgili iyi bir tablo var'
'İmam hatiplerle ilgili iyi bir tablo var'
YKS kılavuzu yayımlandı
YKS kılavuzu yayımlandı
KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci başlıyor
Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci başlıyor
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Hafızlıkta Arapça eğitim dönemi
Hafızlıkta Arapça eğitim dönemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ