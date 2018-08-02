Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, sağlık özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için onay verdi.

MEB'de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonunun bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri halinde yerine getirilebilecek.

Talepler, mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması halinde uygulanacak. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve nitelikteki boş pozisyona yeniden atama yapılacak.

Bununla ilgili takvim ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.