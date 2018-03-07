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Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için süre uyarısı

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin 2 Mart'ta başlayan başvurular yarın sona erecek.

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için süre uyarısı

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin 2 Mart'ta başlayan başvurular yarın sona erecek.

07 Mart 2018 Çarşamba 10:02
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Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için süre uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için 2 Mart'ta başlayan başvurular yarın sona erecek.

Öğretmen alımı için adaylar, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ile Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından da KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almaları kaydıyla müracaatta bulunabilecek.

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve buna ilişkin elektronik müracaat formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler aracılığıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavdan en az 60 alanlar tercih yapabilecek

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ile ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği, eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Açıklanan başvuru takvimine göre, 2 Mart'ta başlayan başvurular yarın sona erecek.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBEğitim
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