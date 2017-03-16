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Sosyal bilimler liselerine yabancı dil sınıfları

Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretime geçişte dil alanına kaynaklık eden seçmeli dersler, sosyal bilimler liselerindeki öğrencilerin seçimine açıldı.

Sosyal bilimler liselerine yabancı dil sınıfları

Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretime geçişte dil alanına kaynaklık eden seçmeli dersler, sosyal bilimler liselerindeki öğrencilerin seçimine açıldı.

16 Mart 2017 Perşembe 13:29
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Sosyal bilimler liselerine yabancı dil sınıfları

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm ortaöğretimde alan uygulaması kaldırılarak, yerine yatay ve dikey geçişlere imkan veren, esnek bir yapıda oluşturulan ortak ve seçmeli derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgeleri uygulamaya konuldu.

Ayrıca yapılan yeni düzenlemeyle ortaöğretimden yükseköğretime geçişte matematik-fen (MF), Türkçe-matematik (TM), Türkçe-sosyal (TS) ve DİL puanı türlerine göre öğrenci alan yükseköğretim programlarına öğrencilerin hazırlanabilmesi için ortaöğretimdeki ders seçimleri de güncellendi.

Sosyal bilimler liselerinde öğrencilerin seçmeli ders havuzundaki derslerden yapacakları ders seçimi ile yabancı dil sınıfları oluşturulacak. Böylece, bu okulların öğrencilerine de DİL puanı türü ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yönelik alt yapı desteği sağlanacak.

AA

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