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Sivas'taki meslek liselerine kayıt yaptıran öğrencilere burs

Sivas Hizmet Vakfı, Sivas'taki meslek liselerine kayıt yaptıracak 500 öğrenciye 8 ay süreyle aylık 150 lira burs verecek.

Sivas'taki meslek liselerine kayıt yaptıran öğrencilere burs

Sivas Hizmet Vakfı, Sivas'taki meslek liselerine kayıt yaptıracak 500 öğrenciye 8 ay süreyle aylık 150 lira burs verecek.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:04
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Sivas'taki meslek liselerine kayıt yaptıran öğrencilere burs

Sivas Hizmet VakfıSivas'taki  meslek liselerine kayıt yaptıracak 500 öğrenciye 8 ay süreyle aylık 150 lira burs verecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, endüstrinin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Sivas Hizmet Vakfınca Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıracak 500 9. sınıf öğrencisine 8 ay süreyle aylık 150 lira, toplamda ise bin 200 lira burs verilecek.

Başkanlığı kurumsal olarak Sivas Valisi tarafından yürütülen kentin yönetici ve ileri gelenlerinin yönetiminde yer aldığı Vakıf, "Yiğidolar öğrencisine sahip çıkıyor" sloganıyla Sivas'ta ikamet eden 2 bin lisans öğrencisine de burs veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sivas Hizmet VakfıSivasMeslek Liseleri
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