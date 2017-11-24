Şerif Mardin İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Düzenlenen Sempozyumla Anıldı

Türkiye'nin en önemli sosyolog ve siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Şerif Mardin'in anısına İstanbul Şehir Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyum, Türk akademi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Açılışını İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın yaptığı sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ‘Yöntemden Teoriye Şerif Mardin'in Türkiye'de Sosyal Bilim Geleneğine Katkısı’ başlıklı konuşması ile devam etti. Sempozyum kapsamında düzenlenen panellerde ise Prof. Dr. Engin D. Akarlı, Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Dr. Necdet Subaşı, Prof. Dr. Ferhat Kentel, Prof. Dr. Nükhet Sirman, Doç. Dr. Nurullah Ardıç, Yard. Doç.Dr. Ahmet Okumuş ve Yard. Doç. Dr. Zübeyir Nişancı konuşmacı olarak yer aldı.

Ahmet Davutoğlu: “Şerif Mardin’in serüveni sosyal bilimciler nezdinde devam ediyor”

Kendisi de Prof. Dr. Şerif Mardin’in öğrencisi olan ve Mardin’i 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi özel bir günde, yalnızca öğrencilerine değil; Türk düşünce hayatına katkıları bakımından da rahmetle andığını dile getiren Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

“Gerçek bir hoca ve gerçek bir talebe arasındaki ilişki zaman ve mekan tanımaz. Bu bağlamda, Şerif Mardin Hoca ile ilişkimiz sadece bana rehberlik ettiği bir ilişki değil aslında bir nesil ilişkisiydi. Ben kendisinden bir birikim almaya çalışırdım, o da öğrenci olduğum dönemdeki konular ile ilgili benim görüşlerimi almak isterdi. Vefatından kısa bir süre önce kendisini ziyarete gittiğimde, böyle bir çınarın gözlerinde hala bitmemiş bir ilim aşkını hissettim.

Nitekim İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptığı dönemde de öğrencileri ile evinde derslere devam ederdi. Bu anlamda Şerif Hoca, akademik çalışmaların son nefeste bitmediğinin en önemli göstergesiydi. Şerif Mardin’in arayışının ve tartıştığı konuların parantezi kapanmadı ve kapanmayacak, çünkü tarih çok hızlı akıyor. Özellikle tarihin hızlı aktığı dönemlerde sosyal bilimlere düşen görev; bu tarihin nabzını tutmak, bu tarihin öncüllerini ve sonrasını aktaracak olan mirası en doğru şekilde tasvir etmektir. Şerif Mardin’in sosyal bilimlerde başlattığı tartışmalar bugün de devam ediyor, bir anlamda onun serüveni de devam ediyor. Bugünkü sosyal bilimcilerin bu serüveni nereye taşıyacakları hepimiz için bir sınav konusudur. Bugün dünyada en özgün sosyal bilim kavramlarının teorik olarak Türkiye’de üretilebileceğine inanıyorum. Çünkü başka hiçbir toplumda; kadim, geleneksel kültür, modernlik, küreselleşme, şehirleşme ve teknoloji kullanımı bu kadar karmaşık, bu kadar sofistike ve bu kadar sürprizlerle dolu değil. Bir sosyal bilimler laboratuvarı olma bağlamında, tarihin laboratuvarı Türkiye’dir. Bunun hakkını vermemiz lazım. Bu yaklaşımla, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin sosyal bilimlerde yeni çözümler üretecek yöntemlerin, kavramların, teorilerin oluşturulmasına öncülük etmesini umuyorum.”

Türkiye ve sosyal bilimler Şerif Mardin öğretileri ekseninde değerlendirildi

Şerif Mardin Sempozyumu, Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin konuşmacı olarak katıldığı ve Prof. Dr. Mardin’in 70 yıllık akademik kariyeri boyunca Türkiye’de sosyal bilimler alanına yaptığı katkılarının detaylı olarak ele alındığı oturumlarla devam etti. “Şerif Mardin ile Türkiye’yi Anlamak” başlıklı birinci oturum; İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Engin Akarlı’nın moderatörlüğünde ve Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, T.C. Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Sempozyum, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Kentel’in moderatörlüğünde; Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nükhet Sirman, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurullah Ardıç, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Okumuş ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Nişancı’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Şerif Mardin ile Sosyal Bilimleri Anlamak” başlıklı ikinci oturumla son buldu.