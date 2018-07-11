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Senegalli Mustafa Ndıaye Bisikletle Türkiye Turuna Çıktı

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Ndiaye, bisikletle Türkiye turuna çıktı. Senegalli öğrenci 3 ay sürecek olan bisiklet turunda Senegal ve Afrika’yı anlatacak.

Senegalli Mustafa Ndıaye Bisikletle Türkiye Turuna Çıktı

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Ndiaye, bisikletle Türkiye turuna çıktı. Senegalli öğrenci 3 ay sürecek olan bisiklet turunda Senegal ve Afrika’yı anlatacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
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Senegalli Mustafa Ndıaye Bisikletle Türkiye Turuna Çıktı

İSTANBUL - Senegalli Mustafa Ndiaye, bisikletle çıktığı Türkiye turunda Senegal ve Afrika’yı anlatacak. İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde 3. sınıf öğrencisi olan Mustafa Ndiaye, 3 ay sürecek olan bisiklet turuna İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nden başlayarak, yola çıktı.

17 yaşında liseyi okumak için Türkiye’ye gelen Mustafa Ndiaye, Türkiye’nin bisiklet altyapısı düşünülerek inşa edilen tek kampüsü olan Dragos Kampüsü’nde bisiklet tutkusunun geliştiğini söyledi. Türkiye’de olduğu süre boyunca birçok şehri gezdiğini ve Türk insanlarını çok sevdiğini anlatan Ndiaye, “ Ancak bu görüşmelerimde Türk insanlarının Afrika’yı yeterince tanımadığını gördüm. Bu nedenle bisikletle bir Türkiye turuna çıkarak, Afrika’yı anlatmaya karar verdim” dedi.

Kartal’daki Dragos Kampüsü’nden yola çıkan Mustafa Ndiaye, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ndeki belli illerden geçerek 3 ay içerisinde bir Türkiye turu yapmayı hedefliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Istanbul şehir üniversitesiSenegalli Mustafa NdıayeTürkiye TuruBisiklet
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