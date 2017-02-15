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Şehit yakınlarına istedikleri üniversitede eğitim imkanı

YÖK Başkanı Saraç, "Terörle mücadelede şehit olan ve darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocuklarının, diledikleri üniversitelerde öğrenim görmelerine ilişkin karar aldık." dedi.

Şehit yakınlarına istedikleri üniversitede eğitim imkanı

YÖK Başkanı Saraç, "Terörle mücadelede şehit olan ve darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocuklarının, diledikleri üniversitelerde öğrenim görmelerine ilişkin karar aldık." dedi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
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Şehit yakınlarına istedikleri üniversitede eğitim imkanı

YÖK Başkanı Saraç, "Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKEğitimŞehit Yakınlarına
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