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Şehit öğretmenin okulunda buruk karne sevinci

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri karnelerini aldı.

Şehit öğretmenin okulunda buruk karne sevinci

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri karnelerini aldı.

08 Haziran 2018 Cuma 15:23
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Şehit öğretmenin okulunda buruk karne sevinci

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, yaz tatiline hüzünlü girdi.

Geçen yıl sonu karnelerini Necmettin Yılmaz'dan alan öğrenciler, bu yıl buruk bir karne sevinci yaşadı.

Yılmaz'ın isminin verildiği Siverek ilçesinin Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda, öğretmenleri Ali Canpolat'ın elinden karnelerini alan öğrencilerin hüzünlü oldukları görüldü.

Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra şehit öğretmenin masadaki fotoğrafını öptü.

Öğrencilerden Aliye Sunkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl karnesini öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın elinde aldığını söyledi.

Şehit öğretmenlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Sunkar, "Karnelerimizi aldıktan sonra öğretmenimizle birbirimize sarıldık, birbirimizi çok seviyorduk. Pasta kestik ve beraber yedik ama keşke bu olay yaşanmasaydı. Yolda giderken şehit edilmiş ve biz bunu duyunca çok üzüldük. Mekanı cennet olsun." dedi.

Öğretmen Ali Canpolat da öğrencilerinin Necmettin Yılmaz'ı unutmadığını belirterek "Kendisini talihsiz bir şekilde kaybettik, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Bugün okulumuzda buruk bir karne dağıtımı var. Başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Necmettin öğretmenimizin öğrencileri bize emanet." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBuruk Karne SevinciŞehit öğretmenin OkuluNecmettin YılmazPKK
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