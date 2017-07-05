Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100744
ALTIN
142.129
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6695
EURO
4.0916
Motorine 11 kuruş zam
Motorine 11 kuruş zam
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
'Mobil havuz'
'Mobil havuz'
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Bu da benim hikâyem
Bu da benim hikâyem

Şehir Tanıtım Günleri 10 Temmuz'da Dragos Kampüs'te başlıyor

Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, aday öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor. 10 Temmuz Pazartesi günü Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsünde başlayacak Tercih Dönemi Tanıtım Günleri kapsamında öğrenciler ve velileri, üniversitenin sunduğu olanaklar hakkında detaylı bilgi alacak. 31 Temmuz’a kadar sürecek tanıtım etkinlikleri boyunca öğrenciler, ŞEHİR’in deneyimli akademik kadrosu ile tanışma imkânına da sahip olacak.

Şehir Tanıtım Günleri 10 Temmuz'da Dragos Kampüs'te başlıyor

Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, aday öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor. 10 Temmuz Pazartesi günü Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsünde başlayacak Tercih Dönemi Tanıtım Günleri kapsamında öğrenciler ve velileri, üniversitenin sunduğu olanaklar hakkında detaylı bilgi alacak. 31 Temmuz’a kadar sürecek tanıtım etkinlikleri boyunca öğrenciler, ŞEHİR’in deneyimli akademik kadrosu ile tanışma imkânına da sahip olacak.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:02
73 Okunma
Şehir Tanıtım Günleri 10 Temmuz'da Dragos Kampüs'te başlıyor

Öğrencilerine sağladığı dünya standartlarındaki akademik eğitimin yanı sıra özgün, katılımcı, evrensel, özgürlükçü yaklaşımı ile de fark yaratan İstanbul Şehir Üniversitesi, Tercih Dönemi Tanıtım Günleri kapsamında 10 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında kapılarını üniversite adaylarına açmaya hazırlanıyor. 2017-2018 akademik yılında eğitimin başlayacağı ve Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsünde gerçekleştirilecek Tanıtım Günleri kapsamında aday öğrencilere ve velilere ŞEHİR’in sunduğu akademik ve sosyal olanaklar uzman rehberler tarafından detaylı bir şekilde anlatılacak.

Deneyimli akademik kadroyla tanışma fırsatı

Haftanın her günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, başta İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Çelikcan olmak üzere ŞEHİR’in deneyimli akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak. Toplamda 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu çatısı altında 22 lisans, 12 önlisans, tezli ve tezsiz seçenekleriyle 23 yüksek lisans programı ve 3 doktora programı ile faaliyetlerini sürdüren İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 5000’e yakın öğrenci öğrenim görüyor.

Her biri kendi alanında duayen akademik kadro

Öğretim üyelerinin büyük bölümünü, doktoralarını ABD ve Avrupa’daki en iyi üniversitelerde tamamlamış ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapmış akademisyenlerden oluşturan ŞEHİR’de, Şerif Mardin, Kemal Karpat, Mehmet Genç, Ayşe Soysal, Cem Behar, Mustafa Özel, Erdem Başçı, Ergun Özbudun, Ferhat Kentel, Mesut Yeğen, Serap Yazıcı, Macit Kenanoğlu, Mehmet Ali Büyükkara, Nurullah Ardıç, Mehmet Fatih Uslu, Ahmet Faruk Aysan gibi her biri kendi alanında duayen isimler yer alıyor.

Ekonomi Bölümü açılıyor

Bu sene İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altında açılan Ekonomi lisans programına ilk defa öğrenci kabul edecek. Ekonomi bölümü kadrosuna katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Eski Üyesi ve Para Politikası Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, ŞEHİR öğrencilerine bilgi birikimini ve tecrübelerini aktaracak.

Meslek Yüksekokulu’nun 3 yeni önlisans programı öğrencileri bekliyor

Meslek Yüksekokulu’nda ise İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sosyal Hizmetler adlı üç yeni önlisans programı da ilk öğrencileriyle buluşacak.

“Gelecek ŞEHİR’de, ŞEHİR Dragos Kampüste”

‘Gelecek ŞEHİR’de, ŞEHİR Dragos Kampüste’ sloganıyla öğrencilerini bekleyen ŞEHİR, yepyeni sınıfları ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeteryaları ve restoranları, alternatif sosyalleşme ve çalışma alanları ile öğrencilere doğal, temiz ve huzurlu bir ortam sunuyor.

Türkiye’nin ilk bisiklet dostu üniversite kampüsü

Kampüsteki karbon salınımını minimuma indirmek amacıyla tamamı bisiklet kullanımına uygun olarak inşa edilen Dragos Kampüsü, bu yönüyle de Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.  Deniz kenarında geniş bir yeşil alana sahip olan Dragos Kampüsünde en çevreci ulaşım yolu olan bisiklet kullanımı hem öğrenciler hem de akademik kadro nezdinde teşvik edilecek.

Geniş burs olanakları

İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerine birçok burs seçeneği sunuyor. Üniversiteye giriş başarı bursları kapsamında %100, %75, %50 ve %25 oranlarında öğrenim ücreti muafiyetinin yanı sıra %100 burslu olan öğrencilerden yerleştirme puanlarına göre ilk 1000’de yer alanlara aylık 1000 TL nakit ödeme, yemek ve yurt bursu; ilk 2000’de yer alanlara aylık 700 TL nakit ödeme, yemek ve yurt bursu; ilk 5000’de yer alanlara ise yemek ve yurt bursu veriliyor. Üniversiteye giriş başarı burslarının yanı sıra, İlk Tercih Bursu, Akademik Başarı Bursu, Uluslararası Bakalorya (IB) Bursu, Abitur Destek Bursu, Matura Destek Bursu ve Şehit Çocukları Bursu gibi burs programları da yer alıyor. Ayrıca üniversiteye yerleşip kayıt olan tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye ediliyor.

           

İstanbul Şehir Üniversitesi ve Tercih Dönemi Tanıtım Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.sehir.edu.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

Sayılarla ŞEHİR:

Öğrenci Sayısı

4694

Uluslararası Öğrenci Sayısı

750

Akademik Birimler ve Program Sayısı

6 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Meslek Yüksekokulu;

22 Lisans, 12 Önlisans, 23 Yüksek Lisans, 3 Doktora Programı

Akademisyen Sayısı

256

İdari Çalışan Sayısı

175

Mezun Sayısı (2011-2017)

854

2017-2018 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı 

1755

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şehir Tanıtım Günleri10 TemmuzDragos Kampüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUS başvuruları başladı
TUS başvuruları başladı
TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı
TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı
Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak
Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak
20 bin öğretmenin ataması önümüzdeki ay
20 bin öğretmenin ataması önümüzdeki ay
Eğitim kurumlarının açılmasına düzenleme
Eğitim kurumlarının açılmasına düzenleme
Üniversite adaylarına 'eğitim bilgisi seçme işlemi' uyarısı
Üniversite adaylarına 'eğitim bilgisi seçme işlemi' uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ