Şehir Tanıtım Günleri 10 Temmuz'da Dragos Kampüs'te başlıyor

Öğrencilerine sağladığı dünya standartlarındaki akademik eğitimin yanı sıra özgün, katılımcı, evrensel, özgürlükçü yaklaşımı ile de fark yaratan İstanbul Şehir Üniversitesi, Tercih Dönemi Tanıtım Günleri kapsamında 10 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında kapılarını üniversite adaylarına açmaya hazırlanıyor. 2017-2018 akademik yılında eğitimin başlayacağı ve Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsünde gerçekleştirilecek Tanıtım Günleri kapsamında aday öğrencilere ve velilere ŞEHİR’in sunduğu akademik ve sosyal olanaklar uzman rehberler tarafından detaylı bir şekilde anlatılacak.

Deneyimli akademik kadroyla tanışma fırsatı

Haftanın her günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, başta İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Çelikcan olmak üzere ŞEHİR’in deneyimli akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak. Toplamda 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu çatısı altında 22 lisans, 12 önlisans, tezli ve tezsiz seçenekleriyle 23 yüksek lisans programı ve 3 doktora programı ile faaliyetlerini sürdüren İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 5000’e yakın öğrenci öğrenim görüyor.

Her biri kendi alanında duayen akademik kadro

Öğretim üyelerinin büyük bölümünü, doktoralarını ABD ve Avrupa’daki en iyi üniversitelerde tamamlamış ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapmış akademisyenlerden oluşturan ŞEHİR’de, Şerif Mardin, Kemal Karpat, Mehmet Genç, Ayşe Soysal, Cem Behar, Mustafa Özel, Erdem Başçı, Ergun Özbudun, Ferhat Kentel, Mesut Yeğen, Serap Yazıcı, Macit Kenanoğlu, Mehmet Ali Büyükkara, Nurullah Ardıç, Mehmet Fatih Uslu, Ahmet Faruk Aysan gibi her biri kendi alanında duayen isimler yer alıyor.

Ekonomi Bölümü açılıyor

Bu sene İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altında açılan Ekonomi lisans programına ilk defa öğrenci kabul edecek. Ekonomi bölümü kadrosuna katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Eski Üyesi ve Para Politikası Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, ŞEHİR öğrencilerine bilgi birikimini ve tecrübelerini aktaracak.

Meslek Yüksekokulu’nun 3 yeni önlisans programı öğrencileri bekliyor

Meslek Yüksekokulu’nda ise İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sosyal Hizmetler adlı üç yeni önlisans programı da ilk öğrencileriyle buluşacak.

“Gelecek ŞEHİR’de, ŞEHİR Dragos Kampüste”

‘Gelecek ŞEHİR’de, ŞEHİR Dragos Kampüste’ sloganıyla öğrencilerini bekleyen ŞEHİR, yepyeni sınıfları ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeteryaları ve restoranları, alternatif sosyalleşme ve çalışma alanları ile öğrencilere doğal, temiz ve huzurlu bir ortam sunuyor.

Türkiye’nin ilk bisiklet dostu üniversite kampüsü

Kampüsteki karbon salınımını minimuma indirmek amacıyla tamamı bisiklet kullanımına uygun olarak inşa edilen Dragos Kampüsü, bu yönüyle de Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Deniz kenarında geniş bir yeşil alana sahip olan Dragos Kampüsünde en çevreci ulaşım yolu olan bisiklet kullanımı hem öğrenciler hem de akademik kadro nezdinde teşvik edilecek.

Geniş burs olanakları

İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerine birçok burs seçeneği sunuyor. Üniversiteye giriş başarı bursları kapsamında %100, %75, %50 ve %25 oranlarında öğrenim ücreti muafiyetinin yanı sıra %100 burslu olan öğrencilerden yerleştirme puanlarına göre ilk 1000’de yer alanlara aylık 1000 TL nakit ödeme, yemek ve yurt bursu; ilk 2000’de yer alanlara aylık 700 TL nakit ödeme, yemek ve yurt bursu; ilk 5000’de yer alanlara ise yemek ve yurt bursu veriliyor. Üniversiteye giriş başarı burslarının yanı sıra, İlk Tercih Bursu, Akademik Başarı Bursu, Uluslararası Bakalorya (IB) Bursu, Abitur Destek Bursu, Matura Destek Bursu ve Şehit Çocukları Bursu gibi burs programları da yer alıyor. Ayrıca üniversiteye yerleşip kayıt olan tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye ediliyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi ve Tercih Dönemi Tanıtım Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.sehir.edu.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

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