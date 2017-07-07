Şehir Öğretim Üyelerinin Makalesi Francine Shapiro Ödülü'nü İlk Kez Türkiye'ye Kazandırdı

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk öncülüğündeki 6 kişilik akademisyen ekibi tarafından yazılan makale, Amerikalı psikolog Francine Shapiro anısına verilen büyük ödüle layık görüldü. Türkiye’nin ilk defa kazandığı bu ödül, Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından 1987 yılında keşfedilen bir psikoterapi tekniği olan Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisinin Kilis’teki Suriyeli mülteciler üzerinde uygulanarak, sonuçlarının yazıldığı makaleye verildi. Yarışmaya katılan 40 makale arasından ödüle layık görülen çalışmayı Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk, Doç. Dr. İbrahim Şenay, Mustafa Çetinkaya, Emre Konuk, Birgül Gülen, Doç. Dr. Marit Sijbrandij ve Prof. Pim Cuijpers hazırladı.

İlk kez kamplarda yaşayan mültecilerle yapıldı

Yaptıkları çalışma sonucunda ağır savaş travmasına maruz kalan mültecilerde, ortalama 4.5 seans gibi oldukça kısa bir sürede EMDR tedavisinin travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini ortadan kaldırmada etkili olduğunun ortaya çıktığını anlatan İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk, mültecilerle yapılan tedavi çalışmalarının genellikle Batı’ya yerleşmiş, bir düzen kurmuş mültecilerle gerçekleştiğini ancak bu çalışmanın kamplarda yaşayanlarla yapılan ilk Randomize Kontrollü Çalışmalardan biri olması nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi.

Savaş travmasının tedavi edilmesi çok önemli

Çalışmaya katılan 70 mültecinin rastgele (seçkisiz olarak) yöntemle tedavi (EMDR) ve kontrol grubuna alındığını anlatan Acartürk, “Tedavi grubuna tercüman desteği ile EMDR tedavisi verildi. Bu tedaviyi vermek üzere Kilis bölgesinden seçilen psikologlar İstanbul’da Emre Konuk önderliğinde EMDR terapisti olarak yetiştirildi ve tüm çalışma boyunca kendisinden destek aldılar. Savaş gibi insan eliyle oluşan travmalardan sonra karşımıza çıkabilen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon, hem mültecilerde hem de birlikte yaşadıkları toplumla ilişkilerinde sorunlara yol açabilen önemli psikiyatrik hastalıklardır. Bunların tedavi edilmesi mültecilerin kendileri kadar yaşadıkları toplumun ruh sağlığı için de önemlidir” dedi.

EMDR nedir?

EMDR, 1987 yılında Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilen bir psikoterapi tekniğidir. Doktora teziyle uğraştığı sırada, istemli göz hareketleriyle birlikte rahatsız edici düşünceleri düşündüğünde, bu düşüncelerin yarattığı olumsuz hislerin azaldığını gören Shapiro, bu keşfinin etkinliğini araştırmak adına Travma Sonrası Stres Bozukluğu olan Vietnam gazileriyle, tecavüz ve cinsel istismar mağdurlarıyla araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda göz hareketleriyle duyarsızlaştırmanın (EMD) travmatik yaşantıların olumsuz etkilerini anlamlı derecede azalttığını görmüştür.