Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
140.901
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6626
EURO
4.1314
Cindy Davası Kazanılacak!
SON DAKİKA
Cindy Davası Kazanılacak!
"İslam ilahi mekteptir"
"İslam ilahi mekteptir"
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz Keyfi Yaşatacak
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz...
Malatya kayısısına AB tescili
Malatya kayısısına AB tescili
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan...

Şehir Öğretim Üyelerinin Makalesi Francine Shapiro Ödülü'nü İlk Kez Türkiye'ye Kazandırdı

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk öncülüğünde Suriyeli mültecilerle ilgili hazırlanan makale Türkiye’ye uluslararası alanda büyük bir ödül kazandırdı. Her yıl Amerikalı psikolog Francine Shapiro adına verilen ödül ilk kez Türk akademisyenlerine verildi. Acartürk ve 6 akademisyen Kilis’te Suriyeli mülteciler için kurulan çadır kentte Francine Shapiro’nun geliştirdiği Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisini mülteciler üzerinde uygulayarak, sonuçlarını makale olarak yazdı.

Şehir Öğretim Üyelerinin Makalesi Francine Shapiro Ödülü'nü İlk Kez Türkiye'ye Kazandırdı

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk öncülüğünde Suriyeli mültecilerle ilgili hazırlanan makale Türkiye’ye uluslararası alanda büyük bir ödül kazandırdı. Her yıl Amerikalı psikolog Francine Shapiro adına verilen ödül ilk kez Türk akademisyenlerine verildi. Acartürk ve 6 akademisyen Kilis’te Suriyeli mülteciler için kurulan çadır kentte Francine Shapiro’nun geliştirdiği Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisini mülteciler üzerinde uygulayarak, sonuçlarını makale olarak yazdı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:45
18 Okunma
Şehir Öğretim Üyelerinin Makalesi Francine Shapiro Ödülü'nü İlk Kez Türkiye'ye Kazandırdı

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk öncülüğündeki 6 kişilik akademisyen ekibi tarafından yazılan makale, Amerikalı psikolog Francine Shapiro anısına verilen büyük ödüle layık görüldü. Türkiye’nin ilk defa kazandığı bu ödül, Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından 1987 yılında keşfedilen bir psikoterapi tekniği olan Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisinin Kilis’teki Suriyeli mülteciler üzerinde uygulanarak, sonuçlarının yazıldığı makaleye verildi. Yarışmaya katılan 40 makale arasından ödüle layık görülen çalışmayı Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk, Doç. Dr. İbrahim Şenay, Mustafa Çetinkaya, Emre Konuk, Birgül Gülen, Doç. Dr. Marit Sijbrandij ve Prof. Pim Cuijpers hazırladı.

İlk kez kamplarda yaşayan mültecilerle yapıldı

Yaptıkları çalışma sonucunda ağır savaş travmasına maruz kalan mültecilerde, ortalama 4.5 seans gibi oldukça kısa bir sürede EMDR tedavisinin travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini ortadan kaldırmada etkili olduğunun ortaya çıktığını anlatan İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk, mültecilerle yapılan tedavi çalışmalarının genellikle Batı’ya yerleşmiş, bir düzen kurmuş mültecilerle gerçekleştiğini ancak bu çalışmanın kamplarda yaşayanlarla yapılan ilk Randomize Kontrollü Çalışmalardan biri olması nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi.

Savaş travmasının tedavi edilmesi çok önemli

Çalışmaya katılan 70 mültecinin rastgele (seçkisiz olarak) yöntemle tedavi (EMDR) ve kontrol grubuna alındığını anlatan Acartürk, “Tedavi grubuna tercüman desteği ile EMDR tedavisi verildi. Bu tedaviyi vermek üzere Kilis bölgesinden seçilen psikologlar İstanbul’da Emre Konuk önderliğinde EMDR terapisti olarak yetiştirildi ve tüm çalışma boyunca kendisinden destek aldılar. Savaş gibi insan eliyle oluşan travmalardan sonra karşımıza çıkabilen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon, hem mültecilerde hem de birlikte yaşadıkları toplumla ilişkilerinde sorunlara yol açabilen önemli psikiyatrik hastalıklardır. Bunların tedavi edilmesi mültecilerin kendileri kadar yaşadıkları toplumun ruh sağlığı için de önemlidir” dedi.

EMDR nedir?

EMDR, 1987 yılında Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilen bir psikoterapi tekniğidir. Doktora teziyle uğraştığı sırada, istemli göz hareketleriyle birlikte rahatsız edici düşünceleri düşündüğünde, bu düşüncelerin yarattığı olumsuz hislerin azaldığını gören Shapiro, bu keşfinin etkinliğini araştırmak adına Travma Sonrası Stres Bozukluğu olan Vietnam gazileriyle, tecavüz ve cinsel istismar mağdurlarıyla araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda göz hareketleriyle duyarsızlaştırmanın (EMD) travmatik yaşantıların olumsuz etkilerini anlamlı derecede azalttığını görmüştür.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şehir Öğretim Üyelerinin MakalesiFrancine Shapiro ÖdülüTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde
Teknik lisede ücretsiz yazılım kursu imkanı
Teknik lisede ücretsiz yazılım kursu imkanı
TUS başvuruları başladı
TUS başvuruları başladı
Şehir Tanıtım Günleri 10 Temmuz'da Dragos Kampüs'te başlıyor
Şehir Tanıtım Günleri 10 Temmuz'da Dragos Kampüs'te başlıyor
TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı
TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ