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ŞEHİR Kuruluşunun 10. Yılında 948 mezun verecek

Ulusal ve uluslararası çok sayıda akademik başarıya imza atan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 29 Haziran’da Dragos Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. 7 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu, disiplinlerarası nitelikte eğitim anlayışı, 410 dönüme yayılan Dragos Kampüs’ün sunduğu gelişmiş eğitim ve yaşam olanaklarıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’nden bu yıl toplam 948 öğrenci mezun olacak.

ŞEHİR Kuruluşunun 10. Yılında 948 mezun verecek

Ulusal ve uluslararası çok sayıda akademik başarıya imza atan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 29 Haziran’da Dragos Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. 7 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu, disiplinlerarası nitelikte eğitim anlayışı, 410 dönüme yayılan Dragos Kampüs’ün sunduğu gelişmiş eğitim ve yaşam olanaklarıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’nden bu yıl toplam 948 öğrenci mezun olacak.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:13
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ŞEHİR Kuruluşunun 10. Yılında 948 mezun verecek

İSTANBUL - Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi; geçtiğimiz yıl taşındığı Anadolu Yakası’ndaki Dragos Kampüsü’nde mezuniyet coşkusunu 29 Haziran’da düzenlenecek törenle yaşayacak. Bu yıl toplam 948 öğrencinin mezun olacağı İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerine özgün, katılımcı, evrensel, özgürlükçü perspektifi ve zenginleşen ekibiyle parlak bir kariyer fırsatı sunuyor.

Yeni mezunlarla kalitede çıtayı yükseltmeye devam edecek

Güçlü akademik kadrosu ve imkânları ile de öğrencilerini geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlayan İstanbul Şehir Üniversitesi bu kapsamda, Türkiye’deki üniversitelerin kalite standartlarının önemli göstergelerinden biri olan ve üniversite mezunlarının çoğunun girdiği genel sınavlarda mezun öğrencilerinin başarıları ile eğitim kalitesini ortaya koyuyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan ve 2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan bilgilere göre İstanbul Şehir Üniversitesi mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2 sınavına girdikleri sekiz programda da en başarılı üniversiteler arasında yer aldı. Genel Kültür, Genel Yetenek ve Yabancı Dil testlerinden hesaplanan puanların ortalamasına göre İstanbul Şehir Üniversitesi, tüm üniversiteler arasında ilk sıralardaki yerini korudu. Üniversitelerin eğitim çıktılarının görülmesi açısından önemli bilgileri gün yüzüne çıkaran diğer bir sınav ise Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES. 2017 Sonbahar Dönemi ALES Değerlendirme Raporu’nda “sözel kategoride” Vakıf Üniversiteleri arasında birinci olan İstanbul Şehir Üniversitesi, farkını elde ettiği bu başarıyla gösterdi. ŞEHİR yeni mezunlarıyla başarılarını pekiştirmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Istanbul şehir üniversitesi10. Yıl948 Mezun
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