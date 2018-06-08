Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1992-1993 eğitim öğretim döneminde mezun olduğu Adana Gazi Ortaokulu'ndaki öğrencilere karne dağıttı.

Bakan Sarıeroğlu, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililerle geldiği okulda, halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

Buradaki gösteriyi izleyen Sarıeroğlu, daha sonra bazı sınıflara girerek öğrencilerin karnelerini verdi.

Sarıeroğlu, bir sınıfta yaptığı konuşmada, okulları yeni ve daha iyi imkanlarla buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, öğrencilere güzel bir tatil dönemi dileğinde bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, "Bol bol dinlenin, tatilin keyfini sürün, kitap okuyun. Bizler sizin çalışıyoruz, 'daha iyi şartlarda eğitim alın, daha güzel bir gelecekle buluşun' diye bütün imkanları seferber ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Adana milletvekili olarak sizlerle daha sık bir arada olacağız. Ablanız olarak, bir ihtiyacınız olduğunda, canınız bir şeye sıkıldığında her zaman bize ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, öğrencilere güzel örnek olmak gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerin siyasete ilgisini önemsiyoruz. Şu anda seçilme yaşı 18'e kadar düşmüş durumda. Buralardan iyi yetişecek gençlerimiz erkenden Türkiye'nin geleceğini inşa etmede 'Ben de varım' deme imkanına sahip. İnşallah bu imkanları güzel değerlendirirler." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Jülide Sarıeroğlu nasıl bir öğrenciydi?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, "Karnelerimi çok hatırlamıyorum. Resimle ilgili sıkıntım olmuştu diye hatırlıyorum. Resim dersiyle ilgili bir sorunum olmuştu. Hülya Hoca ben de iz bırakmıştır. Kabiliyetim çok yoktu ama matematik, fen, sosyal konularla ilgiliydim. Sonradan açılan öğrencilerdendim, lisede bir okul konusunda bir atak yaptım. Hem sosyal etkinliklere katılan hem aktif faaliyetlerde yer alan öğrenciydim." yanıtını verdi.

Okullarındaki disiplinle ilgili bir soruyu da Bakan Sarıeroğlu, "Kıyafet ve saç konusunda disiplinli bir okuldu. Onları hatırlıyorum, genelde iz bırakan şeyler onlardı." karşılığını verdi.

"Bakan olmayı hiçbir zaman hayal etmemiştim"

Sarıeroğlu, başka bir sınıfta da karnelerini dağıttıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin "Bakan olmayı hayal etmiş miydiniz?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Hep siyaseti yakından takip etmiştim ama bakan olmayı hiçbir zaman hayal ettiğimi söyleyemem. Çok onurlu ve gururlu bir görev, hakkıyla yapmak için var gücümüz çalışıyoruz. Güzel zamanlarda bakanlık yaptık, Türkiye'nin çok geliştiği, imkanların güçlü olduğu dönemlerde. Hedeflerim vardı, çalışma hayatımda. Onlar kendi belirlediğim hedefler doğrultusunda oldu ama siyaset, buralara gelmek çok hedef koyarak da olmuyor, kısmet de var."

Sarıeroğlu, yeni dönemin çok farklı olduğunu, yeni mesleklerin ortaya çıktığını belirterek, "Yeni alanların açıldığı, hızlı değişimin yaşandığı, öğrenciler arasında da rekabetin çok yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Bence farklılıklarınızı ortaya çıkarmanız gerekiyor. İlgi alanlarınızı belirleyip o alanlarda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yeni açılımlara çok açık bir dönem. Eğer inanırsanız, bir alanda ilerlemek isteme konusunda hedefler ortaya koyarsanız ,şu anda fırsatlar hedeflerinize ulaşacak şekilde. Türkiye'yi seven, Türkiye'yi daha da ileriye götürme konusunda gayretli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.