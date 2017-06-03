Saraç'tan 'YÖKDİL' hatırlatması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 30 Mayıs'ta başvuruları alınmaya başlanan 2. YÖKDİL Sınavı için son müracaat tarihinin 9 Haziran Cuma günü olduğunu anımsattı.

Yoğun talep kapsamında 2. YÖKDİL Sınavı'nın İngilizcenin yanında Arapça, Almanca ve Fransızcada da yapılacağını kaydeden Saraç, "YÖKDİL alana özgü tek dil sınavı olup, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvuru ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kullanılabilecektir." açıklamasında bulundu.