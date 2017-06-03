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Saraç'tan 'YÖKDİL' hatırlatması

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, yoğun talep nedeniyle 2. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın İngilizceye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızcada da yapılacağını belirtti.

Saraç'tan 'YÖKDİL' hatırlatması

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, yoğun talep nedeniyle 2. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın İngilizceye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızcada da yapılacağını belirtti.

03 Haziran 2017 Cumartesi 14:35
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Saraç'tan 'YÖKDİL' hatırlatması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 30 Mayıs'ta başvuruları alınmaya başlanan 2. YÖKDİL Sınavı için son müracaat tarihinin 9 Haziran Cuma günü olduğunu anımsattı.

Yoğun talep kapsamında 2. YÖKDİL Sınavı'nın İngilizcenin yanında Arapça, Almanca ve Fransızcada da yapılacağını kaydeden Saraç, "YÖKDİL alana özgü tek dil sınavı olup, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvuru ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kullanılabilecektir." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKYekta Saraç2. YÖKDİL SınavıYÖKDİL
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