Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81388
ALTIN
146.026
DOLAR
3.7903
STERLIN
4.6076
EURO
4.0359
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
''7. İstanbul Lale Festivali''
SON DAKİKA
''7. İstanbul Lale Festivali''
Libya polisini Türkiye eğitecek
SON DAKİKA
Libya polisini Türkiye eğitecek
'Eto'o takımına sahip çıkıyor'
'Eto'o takımına sahip çıkıyor'
Karabük Üniversitesi robotları dünya birincisi oldu
SON DAKİKA
"Japon Suma Robot Turnuvası 2015"te...

Saraç'tan 'bütünleme sınavı' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırılması" yönünde yeni bir karar almadıklarını bildirdi.

Saraç'tan 'bütünleme sınavı' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırılması" yönünde yeni bir karar almadıklarını bildirdi.

13 Ocak 2017 Cuma 07:10
94 Okunma
Saraç'tan 'bütünleme sınavı' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütünleme sınavlarına ilişkin bir Başkan Vekilimizin imzası taklit edilerek sosyal medyada sahte bir yazı ve haber paylaşılmaktadır. Bu konuda alınmış yeni bir kararımız bulunmamaktadır. Bu yazı ve habere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada, YÖK Başkan Vekili Hasan Mandal'ın imzası taklit edilerek "12 Ocak 2017 tarihli ve 2937 sayılı YÖK Eğitim Komisyonu'nun aldığı karar gereği, üniversitelerimizde uygulanan bütünleme sınavları kaldırılmıştır. 2016-2017 güz dönemi karar tarihine kadar yapılan bütünleme sınavları geçersiz sayılacaktır." ifadeleri paylaşılmıştı.

YÖK, yetki devri kapsamında, bütünleme sınavı yapılması kararını üniversitelere bırakmıştı.

AA

Son Güncelleme: 13.01.2017 12:29
Anahtar Kelimeler:
EğitimBütünleme SınavıYekta SaraçYÖK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz"
"Taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz"
Edirne'de eğitime kar engeli
Edirne'de eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ