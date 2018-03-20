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Sancaktepe’de bilinçli veli bilinçli öğrenci 

Tevfik Erk’in haberi için tıklayınız...

Sancaktepe’de bilinçli veli bilinçli öğrenci 

Tevfik Erk’in haberi için tıklayınız...

20 Mart 2018 Salı 13:27
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Sancaktepe’de bilinçli veli bilinçli öğrenci 

İSTANBUL / TEVFİK ERK

Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi haricinde, veli ve öğretmenlerin desteklenmesi için çalışmalar yapılıyor. Okulda alanında uzman kişilerin gerçekleştireceği veli ve öğretmen seminerleri ile hem veli öğretmenlerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, hem de ortak payda olan öğrencilerin gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

“Bir Ergenin Anne-Babası olmak”

 Okulda velilere yönelik olarak, aile ve çocuk arasındaki iletişimin önemini vurgulamak ve daha iyi bir iletişimin nasıl sağlanabileceği hakkında bilgi vermek amacıyla Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından “ Bir Ergenin Anne –Babası olmak” semineri 30 Mart 2018 Cuma günü 10.30’da gerçekleştirilecek. Katılmak isteyen herkes bu etkinliğe davetli. 

Sosyal, duygusal ve toplumsal gelişimi desteklemek önemli

Eğitim – öğretim sadece akademik konular olmadığının bilincinde olan Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, öğrencilerin akademik gelişimleri haricinde sosyal, duygusal ve toplumsal gelişimlerini de desteklemek amacıyla öğrenciler ile birlikte birçok proje gerçekleştiriyor. Okul Müdürü İlyas Yaşar ve Okulun Rehberlik Öğretmeni Zeynep Durmuş, bu projelerden öne çıkanlar “ Okulumuz Anneler ile Buluşuyor”, 80’ler Sergisi”, “Kardeş Okul “ ve Tübitak ile ortak gerçekleştirilecek bilim projeleri olduğunu söylediler. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Eyüp Sultan MTALİlyas YaşarSancaktepe EğitimYrd. Doç. Dr. Oktay Aydın
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