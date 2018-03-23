Sancaktepe Ahmet Keleşoğlu Öğretmenleri fotoğraf sergisi açtı

İSTANBUL / TEVFİK ERK

Ahmet Keleşoğlu İlkokulu öğretmenlerinin talebi üzerine Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurs programında bir araya gelen fotoğraf çekmesini seven 9 öğretmen kurs bitiminin sonunda çektikleri fotoğraflardan oluşan sergilerini açtılar.

Ahmet Keleşoğlu İlkokulu öğretmenleri yaptıkları çalışmalarla ilçede örnek olmaya başladılar. Yarının gençlerini yetiştiren öğretmenler, kendileri içinde zaman üretmeye çalışıyor Hayatın her yaşta ve her zaman diliminde eğitimin önemini vurgulayan öğretmenler talep etti Halk Eğitim Merkezi Fotoğrafçılık Kursu açtı aynı öğretmenler kendilerini yetiştirmek üzere işaret dili kursunu da Halk Eğitim Merkezinden talep etti ve açılan kursa başladılar.

Fotoğraf çekmek insanların en büyük hobilerinin başında geliyor, elimizden düşürmediğimiz cep telefonları ile neredeyse 24 saatimizi çekip sosyal medyada yayınlar olduk. Bazen iyi bazen kötü fotoğraflar ortaya çıksa da çekilen her fotoğraf bir anı olarak bir köşede yerini alır.

Fotoğraf çekmenin bir sanat olduğunu düşünen ve eğitimin alınması gerektiğine inanan insanların çektiği fotoğrafları da hayranlıkla izler ve tebrik ederiz.

Ahmet Keleşoğlu İlkokulu öğretmenlerinin talebi üzerine Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurs programında bir araya gelen fotoğraf çekmesini seven 9 öğretmen kurs bitiminin sonunda çektikleri fotoğraflardan oluşan sergilerini açtılar.

Sancaktepe Ahmet Keleşoğlu İlkokulu öğretmenleri, açtıkları karma fotoğraf sergisi ile ilçede bir ilke de imza atmış oldular. Okulun öğretmenlerinden oluşan fotoğraf çekmesini seven öğretmenlerden oluşan grup bir arada gezilerde düzenliyor ve gezilerde fotoğraf çekme imkanı da bulmuş oluyorlar.

Ahmet Keleşoğlu İlkokulunda açılan Karma Fotoğraf sergisinde Muzaffer Henden, Ali İhsan Öztürk, Mihriban Ünlü, Bahar Karaca, Kevser Kezer, Merve Adıgüzel Yonca, Oğuz Demirbaş, Erkan Sönmez ve Mustafa Özlü’den oluşan öğretmenlerin çektikleri 34 fotoğraf sergilendi.

Şehir, doğa, sosyal yaşam, tarihi doku, mimari, balıkçılık gibi temaları içine alan karma fotoğraf sergisini gezenlerden öğretmenler bol bol övgü aldı. Açtıkları serginin heyecanı yüzlerine yansıyan öğretmenler ikinci sergi çalışması için hazırlıklara başladıklarını belirttiler.

Karma fotoğraf sergisi düzenleyen öğretmenler, fotoğraf öğretmeni olan Mustafa Özlü’ye günün anısına hediye takdimi yaptıktan sonra çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sergi sona erdi.

Tevfik Erk / İstanbul