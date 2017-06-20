Prof. Dr. Şerif Mardin TÜBA Şeref Üyesi seçildi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin’i Akademi Şeref Üyesi seçti. Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin tarihsel, sosyal ve siyasal dinamiklerinin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılmasına ciddi katkılarda bulunan ve çalışmalarına uluslararası alanda en çok atıf yapılan sosyal bilimciler arasında yer alan Prof. Dr. Şerif Mardin; son olarak TÜBA 2016 Akademi Ödülleri’nde Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ödül almıştı.

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 51. Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu Akademi Şeref Üyesi seçildi. Prof. Dr. Mardin, uluslararası düzeyde yılın öne çıkan bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ve ‘Türkiye’nin Nobeli’ olarak kabul edilen TÜBA Akademi Ödülleri’nin 2016 yılı değerlendirmesi kapsamında da Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Çalışmalarına uluslararası alanda en çok atıf yapılan sosyal bilimciler arasında yer alan Mardin, Türkiye’de din ve modernleşme, sivil toplum, ideoloji, merkez-çevre ekseninde yaptığı öncü ve çığır açıcı bilimsel çalışmalarıyla Türkiye’nin yetiştirdiği en saygın akademisyenler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin bilim politikalarına yön veren bir bilim akademisi olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren TÜBA, Türkiye'deki tüm bilim alanlarında, araştırmaları, bilimci kişiliği, araştırıcılığı özendirirken, bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırıp, gençleri, bilim ve araştırma alanına yöneltiyor.

Prof. Dr. Şerif Mardin kimdir?

1927 yılında İstanbul’da doğan Şerif Mardin, sırasıyla Galatasaray Lisesi’nden ve Stanford Üniversitesi’nden mezun oldu. 1958’de Stanford Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

Mardin, 1950’lerin ortasından itibaren katıldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde uzun yıllar görev yaptı. Bu arada Princeton, Harvard, Columbia, California-Berkeley, Oxford, EHESS gibi birçok üniversitede araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1973’te Boğaziçi Üniversitesi’ne geçerek orada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanı olarak üniversitenin yeniden şekillenmesine önemli katkıları oldu. Mardin, 1989’da American University’de İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yaptı ve 1999’da ayrılarak Sabancı Üniversitesi’ne geçti. 2011’de bu üniversiteden Emeritus Profesör olarak emekli oldu ve İstanbul Şehir Üniversitesi’ne katıldı.