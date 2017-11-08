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Özel okul teşviklerinde ilk ödeme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen teşviğin ilk taksiti olan 425 milyon 342 bin 85 lirayı okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına gönderdi.

Özel okul teşviklerinde ilk ödeme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen teşviğin ilk taksiti olan 425 milyon 342 bin 85 lirayı okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına gönderdi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:35
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Özel okul teşviklerinde ilk ödeme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen teşviğin ilk taksiti olan 425 milyon 342 bin 85 lirayı okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına aktardı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel liselerde okuyan öğrenciler için bu yıl toplam 1 milyar 215 milyon lira ödeme yapılacak.

Bakanlık tarafından eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen teşviğin ilk taksiti olan 425 milyon 342 bin 85 lira okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına gönderildi.

Özel okul teşvik ödemeleri, bu ay yapılan birinci taksit ödemesinin ardından, 2018 Şubat'ta ikinci taksit ve haziranda üçüncü taksit ödemesiyle tamamlanacak.

2017 Kasım ayı ödemeleri ile eğitim ve öğretim desteğinin başladığı 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okul teşviği için toplam 3 milyar 285 milyon 45 bin 340 lira aktarılmış oldu.

Meslek lisesi öğrencilerinin de teşvik ödemesi yapıldı

Ayrıca, 69 özel mesleki ve teknik eğitim okulunda, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde 20, OSB dışında 26 alanda okuyan 40 bin 797 öğrenci için 76 milyon 377 bin 854 lira ödenek gönderildi.

Yapılan bu ödemelerle, OSB'lerdeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarına 2012-2013 öğretim yılından itibaren bugüne kadar verilen eğitim ve öğretim desteği tutarı 351 milyon 411 bin 508 lira oldu.

Bu yıl OSB'lerin içinde ve dışında okuyacak öğrenciler için ise toplam 218 milyon lira eğitim öğretim desteği gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEB
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