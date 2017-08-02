Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106546
ALTIN
143.822
DOLAR
3.5308
STERLİN
4.6722
EURO
4.1824
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Flaş Haber
Kanatsız Kuş Gizem
Kapat

Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dönüşümü tamamlandı

MEB tarafından 1 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine son vermesi veya standartlarına uygun başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmesi istenen bin 992 özel öğrenci etüt eğitim merkezinden 366'sı kurucu isteğiyle, 391'i Bakanlık tarafından resen kapatıldı.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dönüşümü tamamlandı

MEB tarafından 1 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine son vermesi veya standartlarına uygun başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmesi istenen bin 992 özel öğrenci etüt eğitim merkezinden 366'sı kurucu isteğiyle, 391'i Bakanlık tarafından resen kapatıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:07
0 Okunma
Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dönüşümü tamamlandı

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şubat ayında özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin tanımının "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" metninden çıkarılmasının ardından etüt eğitim merkezlerinin dönüşüm işlemlerinde sona gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 1 Temmuz 2017 itibarıyla faaliyetlerine son vermesi veya standartlarına uygun başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmesi öngörülen bin 992 merkez ile ilgili süreç tamamlandı.

Bu kapsamda, 366 etüt eğitim merkezi kurucu isteğiyle kapanırken, 391 merkez ise Bakanlık tarafından resen kapatıldı.

Etüt eğitim merkezlerinden bin 235'inin de başka bir özel öğretim kurumuna dönüşüm işlemleri yapıldı. Merkezlerden 886'sı çeşitli özel kurslara, 294'ü özel öğretim kurslarına, 53'ü özel okula ve 2'si de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine dönüştü. Bakanlık tarafından yürütülen dönüşüm işlemlerinin ardından artık "Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi" şeklinde bir özel öğretim kurumu kalmadı.

Özel eğitim kursları için son tarih 4 Ağustos

Bakanlık tarafından bilim grubu sayısı 1'e düşürülecek özel öğretim kurslarına ilişkin sürecin tamamlanması için de çalışmalar yürütülüyor.

Dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinin ardından tanımlanan özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebilecekleri bilim grubu sayısını 1'e düşüren ve Ekim 2016'da yürürlüğe giren 676 Sayılı KHK'nın ardından Bakanlık özel öğretim kurslarının kurum açma izinlerini yeniden düzenledi.

Özel öğretim kurslarının, 676 Sayılı KHK ile 4 Ağustos itibarıyla kendilerini bir bilim grubunda faaliyet gösterecek hale getirmesi gerekecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBÖzel öğrenci Etüt Eğitim MerkezleriÖzel Öğretim Kurumları Kanunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ten üniversite-sanayi iş birliğinde yeni model
YÖK'ten üniversite-sanayi iş birliğinde yeni model
YÖK'te yardımcı doçentlikle ilgili çalışma grubu oluşturuldu
YÖK'te yardımcı doçentlikle ilgili çalışma grubu oluşturuldu
KTÜ'ye 3'ü profesör 10 akademisyen alınacak
KTÜ'ye 3'ü profesör 10 akademisyen alınacak
Üniversite adaylarının tercih süresi bugün sona erecek
Üniversite adaylarının tercih süresi bugün sona erecek
ODTÜ'de hayallerin ürüne dönüştüğü "tasarım fabrikası"
ODTÜ'de hayallerin ürüne dönüştüğü "tasarım fabrikası"
ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı
ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı
Kaliteli eğitim, İngilizcede başarı
Kaliteli eğitim, İngilizcede başarı
Atama sonuçları açıklandı
Atama sonuçları açıklandı
Bakan Yılmaz güncellenen müfredatı açıkladı
Bakan Yılmaz güncellenen müfredatı açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ