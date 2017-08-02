Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dönüşümü tamamlandı

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şubat ayında özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin tanımının "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" metninden çıkarılmasının ardından etüt eğitim merkezlerinin dönüşüm işlemlerinde sona gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 1 Temmuz 2017 itibarıyla faaliyetlerine son vermesi veya standartlarına uygun başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmesi öngörülen bin 992 merkez ile ilgili süreç tamamlandı.

Bu kapsamda, 366 etüt eğitim merkezi kurucu isteğiyle kapanırken, 391 merkez ise Bakanlık tarafından resen kapatıldı.

Etüt eğitim merkezlerinden bin 235'inin de başka bir özel öğretim kurumuna dönüşüm işlemleri yapıldı. Merkezlerden 886'sı çeşitli özel kurslara, 294'ü özel öğretim kurslarına, 53'ü özel okula ve 2'si de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine dönüştü. Bakanlık tarafından yürütülen dönüşüm işlemlerinin ardından artık "Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi" şeklinde bir özel öğretim kurumu kalmadı.

Özel eğitim kursları için son tarih 4 Ağustos

Bakanlık tarafından bilim grubu sayısı 1'e düşürülecek özel öğretim kurslarına ilişkin sürecin tamamlanması için de çalışmalar yürütülüyor.

Dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinin ardından tanımlanan özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebilecekleri bilim grubu sayısını 1'e düşüren ve Ekim 2016'da yürürlüğe giren 676 Sayılı KHK'nın ardından Bakanlık özel öğretim kurslarının kurum açma izinlerini yeniden düzenledi.

Özel öğretim kurslarının, 676 Sayılı KHK ile 4 Ağustos itibarıyla kendilerini bir bilim grubunda faaliyet gösterecek hale getirmesi gerekecek.