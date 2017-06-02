Özel liselere kayıt uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) merkezi ortak sınav sistemi kapsamında, Yerleştirmeye Esas Puanlar (YEP) açıklandıktan sonra özel liselere kayıt işlemlerinin başlayacağı bildirildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, özel lise kayıtlarında, özel okullar merkezi ortak sınav sistemi kapsamında yapılan ortak sınavlardaki derslerin tamamını veya bir kısmını esas alarak bakanlıktan onaylı yönetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine göre öğrenci kayıtları yapabilecek.

Merkezi ortak sınav sistemi kapsamında özel okul tercih ve yerleştirme takvimi "Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"nda yayımlanacak.

Kayıt işlemleri YEP ilanı ile "e-Kılavuzda" belirtilen tarihler arasında yapılacak ve özel okullara kayıt yaptırmış öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Özel liselere kayıtlı öğrenciler, okul değiştirmek istedikleri takdirde bu işlem, nakil döneminde ve nakil şartlarını taşıyan öğrenciler için mümkün olabilecek.

Özel liseler de puan üstünlüğü esasına göre ilk yüzde 5'lik dilimden yüzde 100 burslu okutulacak öğrenci alabilecek. Bu dilime giren öğrenciler de tercih döneminde gitmek istedikleri özel okulları tercih edebilecek.