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ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı

ÖSYM'nin hazırladığı değerlendirme raporuna göre, 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara, EKPSS hariç toplam 47 bin 996 sürekli engelli aday, 3 bin 576 geçici engelli aday katıldı

ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı

ÖSYM'nin hazırladığı değerlendirme raporuna göre, 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara, EKPSS hariç toplam 47 bin 996 sürekli engelli aday, 3 bin 576 geçici engelli aday katıldı

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:25
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ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) hazırlanan "Değerlendirme Raporları" serisinin üçüncüsünde, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları ele alındı. Rapor, ÖSYM'nin web sayfasından yayımlandı. 

Rapora göre, ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hariç toplam 47 bin 996 sürekli engelli aday, 3 bin 576 geçici engelli aday katıldı.

2014-EKPSS'ye 65 bin 927 aday, 2016-EKPSS'ye ise 74 bin 425 aday başvuru yaptı. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2018-EKPSS'ye ise 88 bin 832 aday başvurdu.

2014 ve 2016 EKPSS sınavlarında 12 bin 422 aday okuyucu, 15 bin 586 aday işaretleyici yardımı aldı. Adayların 17 bin 917'si tekli salonlarda, 122 bin 435'i ise toplu salonlarda sınava katıldı.

Rapora göre, ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara (EKPSS hariç) toplam 15 bin 728 görme engelli aday katıldı. Bu adaylardan 9 bin 2'si okuyucu yardımı, 14 bin 884'ü ise işaretleyici yardımı aldı. 14 punto kitapçık alan aday sayısı ise 4 bin 860 oldu.

İşitme engelli aday sayısı

ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara (EKPSS hariç) toplam 7 bin 679 işitme engelli aday, 7 bin 429 bedensel engelli aday, 9 bin 565 aday ise diğer engelli grubundan katıldı.

2017-ÖSYS'ye 6 bin 857 engelli aday başvuru yaptı. Bu adayların bin 881'i görme engelli, bin 228'i işitme engelli, bin 908'i bedensel engelli, bin 589'u diğer engelli ve 251'i geçici engelli grubunda yer aldı.

Raporda, 2017-ÖSYS'ye katılan ve yükseköğretim kurumlarına yerleşen adaylardan örnekler de sunuldu.

"Sınav konforlarını yükseltmek için sürekli iyileştirmeler yapıyoruz"

Rapora ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, merkez olarak yaptıkları tüm sınavlarda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların sınavlara erişimlerini kolaylaştırmak ve sınav konforlarını yükseltmek için sürekli iyileştirmeler yaptıklarını ifade etti.

Bu konuda dünyadaki benzer sınav merkezlerinin uygulamalarını da yakından takip ettiklerini belirten Özer, "Yapılan iyileştirmelerin hem sınavlara erişimi artırdığı hem de diğer adaylarla aralarındaki dezavantajlı durumu ortadan kaldırdığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmalarımız aktif olarak devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMEngelli AdaylarEKPSSEğitim
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