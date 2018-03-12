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ÖSYM'den YKS adaylarına özel video

ÖSYM tarafından, 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara yönelik bilgilendirici kısa videolar yayınlandı.

ÖSYM'den YKS adaylarına özel video

ÖSYM tarafından, 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara yönelik bilgilendirici kısa videolar yayınlandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 17:25
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ÖSYM'den YKS adaylarına özel video

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara yönelik bilgilendirici kısa videolar yayınlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2018-YKS ile ilgili bilgilerin yer aldığı 24 video adayların dikkatine sunuldu. Videoların işitme engelli adaylara yönelik işaret dilinde de yayınlanması dikkati çekti.

Sınav ile ilgili yeni videoların hazırlanıp adaylarla paylaşılacağı öğrenildi.

ÖSYM tarafından YKS kılavuzunun ardından adaylara yardımcı olmak üzere "sıkça sorulan sorular ve cevapları" yayımlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMYükseköğretim Kurumları SınavıYKSEğitim
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