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ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM tarafından, 18 Mart Pazar günü yapılacak 2018-MSÜ adaylarına, sınav binalarına girişlerin saat 10.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM tarafından, 18 Mart Pazar günü yapılacak 2018-MSÜ adaylarına, sınav binalarına girişlerin saat 10.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

16 Mart 2018 Cuma 12:28
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ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 18 Mart Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 18 Mart Pazar günü yapılacak 2018-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Pazar günü saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYM2018-MSÜMSÜ
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