ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 18 Mart Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 18 Mart Pazar günü yapılacak 2018-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Pazar günü saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
AA