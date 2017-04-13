Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91031
ALTIN
150.823
DOLAR
3.6429
STERLIN
4.5763
EURO
3.8787
'Korku Meddah'lığı yapıyor
'Korku Meddah'lığı yapıyor
Nisan ayında kayak keyfi
Nisan ayında kayak keyfi
Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi
Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu...
Güzel Helen opereti ilk defa Türkiye'de
Güzel Helen opereti ilk defa...
'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile ve sigara içiliyor'
'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile...

ÖSYM'den LYS başvuruları için kamu spotu

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek LYS başvurularında dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarıldı.

ÖSYM'den LYS başvuruları için kamu spotu

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek LYS başvurularında dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarıldı.

13 Nisan 2017 Perşembe 11:15
4 Okunma
ÖSYM'den LYS başvuruları için kamu spotu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) başvurularında dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarıldı.

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, LYS başvurularına yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, her bölgeden çeşitli illerde çekimler yapıldı ve adayların katkısıyla kamu spotu hazırlandı.

Kamu spotunda adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları ve mağduriyet yaşamamaları için çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarından en az biri 180 veya daha fazla olan adayların LYS'ye başvurabileceğinin hatırlatıldığı kamu spotunda, bu yıl LYS'de adaylara ilk kez kısa cevapları bulunan açık uçlu soruların sorulacağı belirtildi.

Filmde, sınava girecek iki adayın ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurulan örnek açık uçlu sınav örneklerini incelerken görüntülerine yer verilirken, ekranda bu sorulardan bazıları da gösterildi. Kamu spotunda adaylara "ÖSYM'nin yayınladığı soru örneklerini incelemeleri" önerildi.

Yaklaşık 45 saniye süren kamu spotunda, şu uyarılar dile getirildi:

"Adaylar, 2017 LYS başvurularınızı Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportunuz ile birlikte aday başvuru formunu doldurarak ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilirsiniz. Sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırınız."

ÖSYM kamu spotunda, adaylara "Tüm kurallar, emeğinizin güvenliği için. Geleceğiniz geleceğimizdir." şeklinde seslenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMLYS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması
YÖK Başkanı Saraç YÖKDİL anket sonuçlarını açıkladı
YÖK Başkanı Saraç YÖKDİL anket sonuçlarını açıkladı
YDS temel soru kitapçıkları erişime açıldı
YDS temel soru kitapçıkları erişime açıldı
LYS başvuruları başladı
LYS başvuruları başladı
'Eğik yazı' açıklaması
'Eğik yazı' açıklaması
YDS adayları '09.45'ten sonra sınava alınmayacak
YDS adayları '09.45'ten sonra sınava alınmayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ