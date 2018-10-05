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ÖSYM'den KPSS ortaöğretim adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM 7 Ekim Pazar günü yapılacak 2018 - KPSS ortaöğretim adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

ÖSYM'den KPSS ortaöğretim adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM 7 Ekim Pazar günü yapılacak 2018 - KPSS ortaöğretim adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

05 Ekim 2018 Cuma 10:55
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ÖSYM'den KPSS ortaöğretim adaylarına 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 7 Ekim Pazar günü yapılacak 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 7 Ekim Pazar günü uygulanacak 2018-KPSS ortaöğretim düzeyine girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme Merkezi BaşkanlığıÖSYMEğitim
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