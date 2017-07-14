Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
105026
ALTIN
140.014
DOLAR
3.5385
STERLIN
4.6240
EURO
4.0534
The Madcap'tan "The Madcap Rising" geldi
The Madcap'tan "The Madcap Rising"...
Arda Barcelona'da mutlu
Arda Barcelona'da mutlu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

ÖSYM'den KPSS öğretmen adaylarına '09.45' uyarısı

ÖSYM, 16 Temmuz Pazar günü KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'den KPSS öğretmen adaylarına '09.45' uyarısı

ÖSYM, 16 Temmuz Pazar günü KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

14 Temmuz 2017 Cuma 14:55
8 Okunma
ÖSYM'den KPSS öğretmen adaylarına '09.45' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na (ÖABT) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, KPSS ÖABT sınavının, pazar günü saat 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır." uyarısına yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMKPSSSınavEğitim15 Dakika önceKPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi SınavıAlan Bilgisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ten '15 Temmuz' mesajı
YÖK'ten '15 Temmuz' mesajı
Üniversite tercihleri 18 Temmuz'da başlayacak
Üniversite tercihleri 18 Temmuz'da başlayacak
LYS sonuçları için heyecan dorukta
LYS sonuçları için heyecan dorukta
ÖSYM açıkladı!
ÖSYM açıkladı!
Şehir Öğretim Üyelerinin Makalesi Francine Shapiro Ödülü'nü İlk Kez Türkiye'ye Kazandırdı
Şehir Öğretim Üyelerinin Makalesi Francine Shapiro Ödülü'nü İlk Kez Türkiye'ye Kazandırdı
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ