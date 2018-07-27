Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95360
ALTIN
190.628
DOLAR
4.8534
STERLİN
6.3480
EURO
5.6443
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi

ÖSYM'den KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM, hafta sonu gerçekleştirilecek 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına girecek adaylara yönelik hatırlatmada bulundu.

ÖSYM'den KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM, hafta sonu gerçekleştirilecek 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına girecek adaylara yönelik hatırlatmada bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:52
0 Okunma
ÖSYM'den KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, adayların, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sabah oturumları için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

2018-KPSS alan bilgisi birinci oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve ikinci oturumu (hukuk, iktisat, maliye) yarın, üçüncü oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 29 Temmuz Pazar yapılacak.

Ayrıca, adaylara sınav saatlerinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMKPSSEğitimSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteleri açıkladı
ÖSYM öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteleri açıkladı
'Psikolojik danışma, sosyoloji ve sosyal hizmetler popüler meslekler'
'Psikolojik danışma, sosyoloji ve sosyal hizmetler popüler meslekler'
En fazla vakıf üniversitesi İstanbul'da
En fazla vakıf üniversitesi İstanbul'da
KPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı
KPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı
ÖSYM'nin yaptığı sınavlara 2 milyonun üzerinde aday katıldı
ÖSYM'nin yaptığı sınavlara 2 milyonun üzerinde aday katıldı
ODTÜ öğrencilerinin uluslararası başarısı
ODTÜ öğrencilerinin uluslararası başarısı
DGS 81 ilde yapıldı
DGS 81 ilde yapıldı
KPSS yarın yapılacak
KPSS yarın yapılacak
Hiçbir öğrencimiz sürprizle karşılaşmayacak
Hiçbir öğrencimiz sürprizle karşılaşmayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ