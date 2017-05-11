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ÖSYM'den KPSS adaylarına 09.45 uyarısı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı bildirildi.

ÖSYM'den KPSS adaylarına 09.45 uyarısı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı bildirildi.

11 Mayıs 2017 Perşembe 15:54
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ÖSYM'den KPSS adaylarına 09.45 uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 21 Mayıs'ta yapılacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 21 Mayıs'ta saat 10.00'da uygulanacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın genel yetenek-genel kültür oturumu ile aynı gün saat 14.30'da uygulanacak eğitim bilimleri oturumu için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden saat 14.30'dan itibaren edinebilecekleri belirtildi.

Genel yetenek-genel kültür oturumunun saat 10.00'da başlamasından dolayı, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işlemlerinin tamamlanacağı saat 09.45'ten sonra, adayların sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, eğitim bilimleri oturumunun saat 14.30'da başlayacağı, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işlemlerinin tamamlanacağı saat 14.15'ten sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYM09.45 Uyarısı
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