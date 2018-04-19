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ÖSYM, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Raporu'nu yayımladı

ÖSYM'nin 2018'deki sınavlara yönelik 4'üncü değerlendirme raporunda, 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ele alındı.

ÖSYM, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Raporu'nu yayımladı

ÖSYM'nin 2018'deki sınavlara yönelik 4'üncü değerlendirme raporunda, 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ele alındı.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:21
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ÖSYM, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Raporu'nu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2018'deki sınavlara yönelik 4'üncü değerlendirme raporunda, 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) sonuçları ele alındı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanan MSÜ'ye katılan adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetildi ve 135 dakika cevaplama süresi verildi.

2018'de ilk kez uygulanan MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 oldu.

Sınava giren adayların yüzde 74'ünü erkek, yüzde 26'sını kadın adaylar oluştururken, sınava en yüksek katılım Anadolu liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinden sağlandı.

Bu lise türlerinden sınava katılan adaylar, tüm adayların yüzde 60,69'unu oluşturdu. Sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile fen liseleri ise sınava en düşük katılımın olduğu lise türleri olarak sıralandı.

Öğrenciler en fazla Türkçe testinde başarılı oldu

Adayların puanlarının hesaplanabilmesi için hem Türkçe hem de temel matematik testlerinden en az 0,5 ham puana sahip olmaları gerekiyor. Sınava katılan toplam 293 bin 432 adaydan 50 bin 375'inin (yüzde 17,17) bu testlerden en az birinde ham puanlarının 0,5'in altında olması dolayısıyla puanları hesaplanmadı.

Testlerden elde edilen ortalama değerler incelendiğinde, adayların en yüksek başarı gösterdikleri testin Türkçe (15,10), en düşük başarı gösterdikleri testin ise fen bilimleri (3,01) olduğu görüldü.

Temel matematik testinde adayların ortalaması 8,17, sosyal bilimler testinde ise 4,85 olarak hesaplandı.

Adayların testleri oluşturan alanlardaki başarı düzeylerini belirlemek için yapılan incelemede sosyal bilimler testi kapsamındaki tarih alanında ham puan ortalamasının 0,99, coğrafya alanında 1,25, felsefe alanında 0,80, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 2,24 olduğu ortaya çıktı.

Fen bilimleri kapsamındaki fizik alanında ham puan ortalaması 0,43, kimya alanında 1,47 ve biyoloji alanında 1,12 olarak hesaplandı.

Genel MSÜ puan türünde adayların 15 bin 926'sı (yüzde 5,43) 150'nin altında, 40 bin 318'i (yüzde 13,74) 150-180 aralığında, 186 bin 813'ü ise (yüzde 63,66) 180'in üzerinde puan aldı.

180'in üzerinde puan alma oranı açısından adayların en yüksek başarı gösterdiği (yüzde 71,44) puan türü MSÜ Sözel (MSÜ-SÖZ), en düşük başarı gösterdiği (yüzde 62,13) puan türü ise MSÜ Sayısal (MSÜ-SAY) oldu.

Puan aralığı gruplarına göre adayların dağılımı incelendiğinde, Genel MSÜ puan türünde adayların yüzde 36,62'sinin 100-199, yüzde 47,56'sının 200-299, yüzde 12,34'ünün 300-399 ve yüzde 3,48'inin ise 400-500 aralığında bulunduğu görüldü.

Farklı lise türlerinden sınava katılan adayların MSÜ puan ortalamaları açısından başarı sırası fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel liseler, Anadolu liseleri, imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri şeklinde gerçekleşti.

"Rapor yol gösterici olacak"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 2018 yılından itibaren sınavlara yönelik değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını hatırlattı.

Şu ana kadar 4 değerlendirme raporu yayımladıklarını dile getiren Özer, birinci raporda 2017-ALES Sonbahar, 2'nci değerlendirme raporunda 2017-DGS, 3'üncü raporda ise "Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları"nı ele aldıklarını belirtti.

TUS, YDS, DUS ve KPSS'ye ilişkin değerlendirme raporlarının da hazırlanacağını bildiren Mahmut Özer, "Böylece sınavlara yönelik ÖSYM Değerlendirme Raporları Serisi hazırlamış olacağız. Raporlardan hem ilgili kurumlar ve araştırmacılar faydalanmış olacak hem de politika yapıcılar için yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda Değerlendirme Raporları Serisi'nin önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rapor, Hande Tanberkan Suna, Dr. Sadri Şensoy, Dr. H. Eren Suna, Emine Eroğlu ve Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu tarafından hazırlandı. Rapor, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nun görüş, eleştiri ve önerileri doğrultusunda son halini aldı.

ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nda, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYM2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme SınavıMSÜ
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