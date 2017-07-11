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ÖSYM açıkladı!

2017 LYS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklanacak.

ÖSYM açıkladı!

2017 LYS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklanacak.

11 Temmuz 2017 Salı 11:51
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ÖSYM açıkladı!

LYS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları bugün ilan edilecek. LYS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrencilerin gözü ÖSYM'de...

Sınav sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından da bir hafta sonra tercih süreci başlayacak. Adaylar, üniversiteler için puanları doğrultusunda tercih işlemi yapacaklar. Tercih işlemleri ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden yapılacak.

Tercih işlemlerinin sonra ermesiyle de üniversite kayıt dönemi başlayacak. 

LYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LYS sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesi ile birlikte adaylar, aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden sonuçlarını sorgulayabilecekler. 

Sonuçlar açıklandıktan sonra LYS puan türlerinin en az bir tanesinden 180 puan ve üzeri alanlar ön lisans programları ve lisans programları için tercih yapabilecekler. LYS puan türlerinin en az birisinden 180 puan ve üzeri puan alamayan adaylar, ön lisans programları ve YGS puanları ile öğrenci alan lisans programları için tercih işlemi yapacaklar.

LYS için baraj puanı olan 180 puanın altında olan adaylar, LYS puanı ile öğrenci alımı yapan lisans programlarına başvuru işlemi gerçekleştiremezler.

LYS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta sonra tercih işlemleri yapılmaya başlanacak. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. Tercih için adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Tercih süresi içerisinde adaylar yapmış oldukları tercihler için değişiklik yapabilirler. Tercih süresinin sona ermesiyle tercihlerde değişiklik işlemi yapılamayacak. 

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Son Güncelleme: 11.07.2017 11:57
Anahtar Kelimeler:
EğitimSınavLYS2017 LYS Sonuçları2017 LYSÖSYM
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