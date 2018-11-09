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ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 15-16 Haziran 2019'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 15-16 Haziran 2019'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

09 Kasım 2018 Cuma 16:36
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ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini açıkladı

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 15-16 Haziran 2019'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.

KPSS tarihleri

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

ALES tarihleri

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimi
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