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Ortaokullarda yabancı dil ağırlıklı sınıfların müfredatı güncellendi

Yabancı dil ağırlıklı eğitim veren pilot okullarda uygulanmak üzere 5. ve 6. sınıfların İngilizce müfredatı güncelleme çalışmaları tamamlandı.

Ortaokullarda yabancı dil ağırlıklı sınıfların müfredatı güncellendi

Yabancı dil ağırlıklı eğitim veren pilot okullarda uygulanmak üzere 5. ve 6. sınıfların İngilizce müfredatı güncelleme çalışmaları tamamlandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:57
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Ortaokullarda yabancı dil ağırlıklı sınıfların müfredatı güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığının (b) eğitimde niteliği artırma politikaları içinde yer alan öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında 81 il valiliğinden isimleri bildirilen toplamda 779 ortaokul ile imam hatip ortaokulunda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması düzenlendi.

Yabancı dil eğitiminin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğrenci ve velilerin talepleri dikkate alınarak, okulların imkan ve şartları doğrultusunda isteyen okullarda uygulama pilot olarak geçen yıl başlatıldı.

Bu kapsamda, ortaokul beşinci sınıfta imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabiliyor. Böylece tüm şubelerde yabancı dil ağırlıklı eğitim yapma zorunluluğu ortadan kaldırıldı, uygulamanın tamamen öğrenci ve veli talepleri ile okulların imkan ve şartları dahilinde yapılması sağlandı.

Yeni müfredatın ayrıntıları

Yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılan okulların ilgili şubelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında ülke genelinde pilot olarak uygulanacak 5. ve 6. sınıfların İngilizce dersi müfredatı ile bu programlar doğrultusunda destek materyalleri hazırlandı.

2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulama yapılan okullardaki yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programı toplamda 40 üniteden oluşurken, sahadan 40 ünitelik bu programın yoğun olduğuna yönelik dönüşlerin gelmesi nedeniyle söz konusu program güncellenerek sadeleştirilerek, ünite sayısı toplam 36'ya indirildi.

Öğretim programlarında özellikle iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik kazanımlar ve bu kazanımlara uygun, günlük kullanıma yönelik kelimeler, kelime grupları ve deyimlere yer verildi.

Program hazırlanırken Avrupa Dil Öğretimi Ortak Çerçeve Programı esas alındı.

Telaffuz bölümleri eklendi

Ayrıca, 2018-2019 yılında ülke genelinde pilot olarak uygulanacak öğretim programları doğrultusunda öğretmenler ve öğrencilere yönelik 5. ve 6. sınıf İngilizce destek materyalleri de hazırlanarak, öğretmen ve öğrencilere alternatifli olarak sunuldu. Öğretim programları doğrultusunda hazırlanan materyallere telaffuz bölümleri dahil edildi.

Tüm materyallerin hazırlanma sürecinde milli ve manevi değerler gözetilirken, kültürel farkındalığı destekleyecek ögelerden de faydalanıldı. Destek materyallerinin alternatifli olarak hazırlanması ile öğretmenlere istedikleri materyali seçme olanağı tanındı.

Hangi materyalin kullanılacağına dersin zümre öğretmenleri kurulu karar verebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıYabancı Dil
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