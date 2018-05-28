Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı için ek süre

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
AA
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
AA