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Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı için ek süre

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı için ek süre

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:22
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Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı için ek süre

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ortaöğretim Kurumları Merkezi SınavıE-okul Sistemi
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