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Ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, dün yapılan liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı bildirildi.

Ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, dün yapılan liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı bildirildi.

03 Haziran 2018 Pazar 18:29
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Ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak

Liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavının dün, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise bugün herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, liselere geçiş sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı bilgisi yer almıştı.

Bakanlığın açıklamasında, Bursluluk Sınavı sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı26 Haziran
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