Okulda "ev rahatlığında" eğitim

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ilkokul öğretmeni Cevat Ayna, sınıfta yaptığı düzenlemelerle öğrencilerine "ev rahatlığında" eğitim imkanı sağlıyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunan Osmanbükü Mahallesi'ndeki Ekrem Çiftçi İlkokulunda öğretmenlik yapan Cevat Ayna (36), öğrencilerine sıra dışı eğitim veriyor.

Yaklaşık 7 yıldır okulda görev yapan Ayna, "Eğitim Programları ve Öğretim" üzerine hazırladığı yüksek lisans tezinden yola çıkarak, sınıfta öğrencilerin dersleri rahat işleyecekleri bir ortam yaratma kararı aldı.

Okul yönetiminin de destek verdiği Ayna, çalışmasına ilk olarak sınıfın zemininden başladı. Çevresinden aldığı desteklerle zemini parke döşeten öğretmene, velililer de duvarların boyanmasında yardımcı oldu.

Sıra ve masalı eğitim yerine her öğrenciye bir minderin verildiği sınıfta, isteyenler uzanarak da ders dinleyebiliyor. Öğrencilerin bakımı ve beslenmesini üstlendiği bir anne ve 4 yavru kedi de ders sırasında çocukların arasında dolaşıyor.

Sınıfa adeta küçük bir kütüphane kuran Ayna, bir köşeye asma kat yaptırarak duvarına da dünya ve gezegenlerin yer aldığı fotoğraflar yapıştırdı. Kütüphanede kitap okumak isteyen öğrenciler, halat yardımıyla ranzanın üzerine çıkabiliyor.

Öğrencilerine, bir arkadaşının yardımıyla aldığı piyanoyu çalmasını da öğreten Ayna, öğrencilerin ilgisinin dağıldığı derslerde enstrümanın başına geçerek keyifli bir mola veriyor.

Dersleri mümkün olduğu kadar uygulamalı anlatmaya çalışan Ayna, okul bahçesine davet ettiği velilerle aşçı kıyafeti giyerek, çocuklara yemek eğitimi veriyor.

Ders bitiminde de ellerine bez ve süpürge alan öğretmen ile öğrenciler, hep birlikte sınıfı temizleyerek okuldan ayrılıyor.

"Sınıfa ayakkabıyla girmiyoruz"

Ayna, yüksek lisans yaparken birçok ülkenin eğitim programlarını incelediğini, ardından sınıf ortamında değişiklik yapmaya karar verdiğini söyledi.

Süreç sonunda öğrencilerin çok mutlu olduğunu vurgulayan Ayna, şunları kaydetti:

"Aydın kent merkezinden gelen öğrencilerimiz var. Öğrenci ders bitince buradan gitmek istemiyor. Bu da benim için en büyük mutluluk. 14 yıllık meslek hayatımda şunu fark ettim, öğrenciler yere yatmaktan çok mutlu oluyor. 'Öyleyse yerleri neden beton yapıyoruz' diye düşündüm. Radikal bir karar alarak, yerlere parke yaptırdık. Sınıfa ayakkabıyla girmiyoruz. Benim için öğrencinin benim karşımda nasıl durduğu değil, bir şeyi öğrenip öğrenmediği önemlidir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kendisine örnek aldığını anlatan Ayna, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burada önemli olan yaşantı temelli öğrenmedir. Onlara bu ortamı sunduktan sonra neleri yapabileceklerini görüyorsunuz. Biz onlarla hayal kurup, merak ediyoruz. Hayal ve merak bir çocuğun dünyasında olduğu sürece o çocuk her zaman mutlu ve başarılı olur." ifadelerini kullandı.

En önemli faaliyetlerden birinin öğrencilerle sınıf temizlemek olduğunu belirten Ayna, "Herkesin bir sorumluluk alanı var ve orayı temizliyor. Aidiyet hissetmeleri için oraya emek harcamaları gerekiyor. Bir yere emek harcarsanız orayı sever ve kendinizi oraya ait hissedersiniz." dedi.

Öğrencilerden Bengisu Şahin, derslerin çok eğlenceli geçtiğini, sınıfın fotoğraflarını gösterdiğinde herkesin çok şaşırdığını, bazılarının öğretmenleriyle tanışmak istediğini söyledi.

Yağmur Sandıkçı ise "Sınıfımı, öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Derslerimiz çok iyi. Her zaman eğlenecek bir şey buluyoruz. Her dersten çok keyif alıyorum." diye konuştu.