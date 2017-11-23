Öğretmenlere MEBİM 147 ile sevgi seli

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) İletişim Merkezi "MEBİM 147"ye, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerine gösterdikleri ilgi, sevgi ve sabır nedeniyle 25 binin üzerindeki öğretmen için teşekkür mesajı geldi.

Edinilen bilgiye göre, "MEBİM 147", eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başta öğrenci, veli, öğretmen, idareci olmak üzere bütün vatandaşlardan gelen bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar veya şikayeti etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012'de hizmete başladı.

Kurulduğu günden bu yana öğretmen veya idareciler için toplam 20 bin 308 teşekkür alan "MEBİM 147"ye sadece bu yılın kasım ayında gelen teşekkür çağrısı, yapılan tanıtım etkinlikleri sonucu son 5 yılın üzerine çıktı. Öğretmenler Günü dolayısıyla son üç haftada MEBİM 147'ye veli ve öğrencilerden öğretmenlere iletilmek üzere 25 bin 177 teşekkür mesajı geldi.

Bakanlık çalışanlarınca tek tek kağıda dökülen mesajlar, okul müdürleri aracılığıyla öğretmenlere resmi yazı ile iletildi.

Ameliyata öğretmeni ikna etti

30 bine ulaşması beklenen mesajlar arasında, Adana İmamoğlu Atatürk İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi Aysima Demirci'nin velisinin, ameliyatı için öğrencisini ikna eden Güzin Er öğretmene teşekkür etmesi dikkati çekti.

Bursa Yıldırım Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Kahrıman'ın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olan Tuğba Özcanoğlu'na iletilen mesajında şu ifadeler öne çıktı:

"Bir ders var 'Allah'ım hiç bitmesin' dediğim ve o dersin gelmesini dört gözle beklediğim, o dersi anlatan siz değerli öğretmenim 'Hiç gitmesin' diye dua ettiğim, canım öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Kırşehir Kaman Alparslan İlkokulu öğrencilerinden Hatip Efe Haykır ile Eylül Haykır kardeşlerin velisinden okul müdürü Ferhat Çelik'e iletilen mesajda şunlar yer aldı:

"Tatil olduğu günlerde bile belki ailesini bile kenara bırakarak okul içerisinde öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabilmesi için eksikleri tespit etmekte ve eksik malzemeleri tamamlamak için mücadele eden, okulu sadece işi olarak görmeyen, o okulun parçası olarak hareket eden Ferhat beyin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. İyi ki öğrencilerimiz, sizin gibi bir idareci ile eğitim görmektedir."

Hiperaktif çocuğunun velisinden öğretmenine vefa

İstanbul Esenler Ayvalıdere İlkokulu öğrencisinin velisinden öğretmen Ferit Özkaya'ya gelen mesajda şu satırlar öne çıktı:

"Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bulunan çocuğumu, ilaç almadığı dönemlerde öğretmenini rahatsız etmemesi ve sınıf düzenini bozmaması için okula göndermek istemiyordum. Öğretmeni ise 'Çocuk, derslerinden geri kalmasın, ben idare ederim' diyerek onu eğitime kazandırıyor. Çocuğuma karşı olan sabırlı, merhametli davranışından dolayı teşekkürlerimin iletilmesini talep ediyorum."

Çanakkale Biga Ekrem Ergün İlkokulu öğrencilerinden Beyza Aslan'ın öğretmeni Ergün Kılınç için bıraktığı mesajda, "Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey, öğrencinin yüreğine dokunmasıdır. İyi kalpli, sevgi dolu, güler yüzlü, kocaman yürekli öğretmenimiz iyi ki varsınız. Size 365 günde bir değil, bir günde 365 defa hürmet etsek hakkınızı ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Okulunuza evladımı gözüm kapalı gönderiyorum"

Adana Ceyhan Sakarya İlkokulu öğrencisi Mustafa Çapan'ın ailesi tarafından öğretmeni Niyazi Gezer'e ulaştırılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çocuk yetiştirmek bence bir sanat. Sizlerin sayesinde o sanatın temellerini atıyoruz. Öz güveni yüksek ve şahsiyetli çocuklar yetiştirmek için sizlerle beraber bu yolculuğa çıktığımız için çok memnunuz. Sevgiyi saygıyı ve paylaşmayı öğretiyorsunuz çocuklarımıza. İlginiz ve sevginiz için çok çok teşekkür ederiz. Evladımı gözüm kapalı gönderiyorum okulunuza, öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sorumluluğunda 7 gün 24 saat hizmet veren İletişim Merkezi'ne, yurt içinden 147 kısa numara ile yurt dışından ise +90 312 147 1122'den ulaşılabiliyor.