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Öğretmen perfomans sistemi bu yıl uygulanmayacak

Öğretmen performans sistemi, üniversitelerden gelen görüşlerin gelmeye devam etmesi ve analiz çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu yıl uygulanmayacak.

Öğretmen perfomans sistemi bu yıl uygulanmayacak

Öğretmen performans sistemi, üniversitelerden gelen görüşlerin gelmeye devam etmesi ve analiz çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu yıl uygulanmayacak.

08 Mayıs 2018 Salı 16:32
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Öğretmen perfomans sistemi bu yıl uygulanmayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmen performans sisteminin, üniversitelerden gelen görüşlerin gelmeye devam etmesi ve konuya ilişkin analiz çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu yıl uygulamaya geçmeyeceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen yazıda, 17 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54'üncü maddesinde 6 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 10. Kalkınma Planı'nda, kamuda performans değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda öğretmen performans değerlendirmesine yer verildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin okul müdürleri tarafından performans değerlendirmesine tabi tutulduğu ifade edilen yazıda, performans değerlendirmesini takiben kurumlardan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda kurum müdürünün tekli değerlendirmesi yerine çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirme sistemine geçilmesi yönünde çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Taslağa çalıştaydan sonra son şekli verilecek

Aynı süreçte Devlet Personel Başkanlığı tarafından çoklu değerlendirmeye dayalı "Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı"nın hazırlandığı aktarılan yazıda, gerçekleştirilen bu çalışmalara bağlı olarak MEB tarafından çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi esas alan öğretmen performans değerlendirme sistemi güncelleme çalışmalarına başlandığı anlatıldı.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu süreçte hazırlanan taslak yönetmelik ve değerlendirme formları ile ilgili olarak, eğitim kolunda çalışan sendikalardan ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla üniversitelerden görüş istenmiştir. Bugüne kadar eğitim kolunda çalışan 5 sendikadan ve 55 üniversiteden taslak yönetmelik ile ilgili görüş gelmiştir. Üniversitelerden ve sendikalardan gelen görüşler, uzmanlarımızca analiz edilmektedir. Analiz çalışmaları tamamlandıktan sonra taslak yönetmelik paydaş görüşlerine sunulacaktır. Paydaş görüşleri geldikten sonra öğretmen ve idarecilerimizi davet ettiğimiz bir çalıştay ile söz konusu taslağa son hali verilecektir. "

Üniversitelerden görüşlerin gelmeye devam ettiği aktarılan yazıda, analiz çalışmalarının bitmemesi nedeniyle yürürlükteki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54. maddesi gereği kurum müdürleri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılması gereken öğretmen performans sisteminin, çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirileceği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBöğretmen Performans SistemiEğitim
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