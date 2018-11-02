Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
215.448
DOLAR
5.4184
STERLİN
7.0484
EURO
6.1926
Öğretim elemanı temininde alan sınavı devam edecek
Öğretim elemanı temininde alan sınavı...
Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı
Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı
Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü
Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü
Çin uzaya navigasyon uydusu fırlattı
Çin uzaya navigasyon uydusu fırlattı
Razgatlıoğlu kaza geçirdi
Razgatlıoğlu kaza geçirdi

Öğretim elemanı temininde alan sınavı devam edecek

YÖK, öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda yapılacak atamalarda merkezi sınav ve yabancı dil şartının kalktığını, üniversitelerin yapacağı alan sınavlarının ise devam edeceğini açıkladı.

Öğretim elemanı temininde alan sınavı devam edecek

YÖK, öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda yapılacak atamalarda merkezi sınav ve yabancı dil şartının kalktığını, üniversitelerin yapacağı alan sınavlarının ise devam edeceğini açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 17:41
0 Okunma
Öğretim elemanı temininde alan sınavı devam edecek

ANKARA

Öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlara yapılacak atamalarda merkezi sınav ve yabancı dil şartının kalktığı, üniversitelerin yapacağı alan sınavlarının ise devam edeceği bildirildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan bilgilendirmede, kısa süre önce yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına sunulan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik"in, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarını kapsadığı vurgulandı.

Yapılan düzenlemede uzun yıllardır endüstri tarafından akademiden talep edilen hususların dikkate alındığı belirtilen YÖK bilgilendirmesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan öğretim görevlisi olarak istihdam edilmesine imkan tanınmıştır. Fakat bu, adayların herhangi bir sınava tabi olmayacağı anlamına gelmemektedir. Üniversitelerin yapacağı sınav devam edecektir. Burada beceriye dayalı alanlar başta olmak üzere bazı özellikli alanlarda uzmanlığın öne çıkarılması ve bu alanlarda yetkin insanlara üniversitenin yapacağı alan sınavında diğer adaylarla birlikte yarışma şansı verilerek akademiye katkı sağlanması amaçlanmıştır."

Anadolu'da kaybolmaya yüz tutan meslekler yeniden canlanacak

Bilgilendirmede, Anadolu'da yok olma tehlikesinde olan mesleklerin ustalarının da akademisyen olabileceği belirtilerek, şu örnekler verildi:

"Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde ilan edilen bir öğretim görevlisi kadrosuna hem bu alandan mezun, merkezi sınav ve yabancı dil puanlarına sahip olanlar hem de mesleğinde temayüz etmiş ancak bu sınava girmemiş olanlar başvuru yapabilecek. Üniversitenin yapacağı sınavda başarılı olan aday, öğretim görevlisi kadrosuna atanacaktır. Fakat bu alanda yetkin usta bir aşçının birikimi ve yetkinliğinden öğretim görevlisi olarak yararlanılması söz konusu ise bu kişi için sayısal bilgi ve becerilerin sorgulandığı ALES ve yabancı dil sınavına girme zorunluluğu aranmayacaktır. Aynı şekilde atçılık ve antrenörlüğü programında tecrübesinden yararlanılmak istenilen bir kişiyi ALES ve yabancı dil sınavlarına girmeye zorlamak, bu yetkinliklerden yararlanılamaması anlamına gelmekteydi."

Değişikliğin ülkenin ihtiyaç ve gerçekleri ile Avrupa Yükseköğretim Alanı süreçleriyle de uyumlu olduğu kaydedilen açıklamada, ilgili alanların, endüstri talepleri ve görüşleri dikkate alınarak YÖK tarafından belirleneceği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Öğretim Elemanı TeminiSınavYÖK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bizim derdimiz davamız küresel rekabet
Bizim derdimiz davamız küresel rekabet
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının tarihi belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının tarihi belli oldu
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
YÖK 'Okul Tanıma Belgesi'ni 'e-Devlet'e taşıdı
YÖK 'Okul Tanıma Belgesi'ni 'e-Devlet'e taşıdı
Van'da anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitim
Van'da anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitim
Liselere giriş sınavına yönelik örnek sorular yayımlandı
Liselere giriş sınavına yönelik örnek sorular yayımlandı
İrlanda dil okulları ile başarıyı yakalayın
İrlanda dil okulları ile başarıyı yakalayın
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Sakarya'da lisede gaz kokusu şüphesi
Sakarya'da lisede gaz kokusu şüphesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ