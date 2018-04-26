'Öğrencilerimize klavyeli bilgisayar vereceğiz'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Kırşehir'de özel bir okulun yerleşkesinin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim alanında devlet yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarına da önem verdiklerini ifade ederek, kazanılan her öğrencinin Türkiye'nin geleceği adına bir umut ve ışık olacağını söyledi.

Bütçeden eğitime ayrılan paylarda son yıllarda gözle görülür artış olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"2002 yılında eğitime ayrılan o günkü bütçenin yüzde 10'u olarak 11 milyar liraydı. 2018'de eğitime ayrılan kaynak bütçenin yüzde 18'i yani 134 milyar 70 milyon lira. Diğer bakanlıkların katılımıyla 150 milyar lira. Neredeyse 15 katı bir artış söz konusu. Bazıları milli gelirden eğitime ayrılan payla kıyaslıyor. Orada da 6,2'dir. Şu anda milli gelirden eğitime ayrılan pay Almanya'nın, İtalya'nın üzerinde. Eğitim kurumlarımız içerisinde özel okulları her zaman destekledik. Bundan sonra da devam edeceğiz. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığında özel okulların oranı yüzde 3 idi. 2018 yılında bu oran yüzde 15. Aradaki farkı görüyorsunuz. 2002 yılında 220 bin öğrencisi olan özel okullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1 milyon 300 bin öğrenci var. Bu hedefleri 2023'e planlamıştık. Şu anda o hedeflere ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 9 bin 691 özel eğitim kurumumuz var."

Özel okulları her zaman desteklediklerini anlatan Erdem, "Bakanlığımız özel okulların eğitimdeki payını artırmak ve önündeki mevzuat sorunlarını çözmek amacıyla ciddi düzenlemelere gittik. Bunların en önemlisi eğitim ve öğretim desteğidir. Alt ve orta gelir düzeyindeki ailelerin özel okullarda eğitime erişme imkanı elde etmesini ve okulların kontenjanlarını doldurması amacıyla öngörülmüş bir destektir. Halen özel okullarda devam eden 305 bin öğrenciye devlet olarak destek veriyoruz. Devletimiz özel okullara yaklaşık 3 yıldır 3 milyar 285 milyon lira destek sağladı." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023 hedefi doğrultusunda öğrencilerin inovasyon ve inovatif düşünmelerini önemsediklerine işaret eden Erdem, "Bunun için ilkokul 5. ve 6. sınıflarda kodlama eğitimine başladık. İnovasyonu ve inovatif düşünmelerini, bu konularda robot ve yazılım derslerini almaları için gayret ediyoruz. Çünkü, artık bir yazılımla dünyadaki en büyük şirket olabiliyorsunuz. Sanayileşme de önemli ama dünyanın bu yeni gittiği yolu da sağlamamız gerekiyor. Bunun için Fatih Projesi ile bütün okullarımızı akıllı tahtalarla donattık. İlerleyen zamanda öğrencilerimize tabletin dışında klavyeli bilgisayarlar vereceğiz." ifadelerini kullandı.