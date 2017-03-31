Öğrenciler geleceğe sağlam adımlarla ilerleyecek

1990 yılında çağdaş, demokratik ve günün koşullarını iyi analiz edebilen bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan Özel Uğur Anadolu Lisesi, öğrencileri için “Uğurlu Kariyer Günü” ve “Üniversite Tanıtım Fuarı” düzenledi. Öğrenciler meslek çalışanlarından tercih edecekleri meslekler hakkında detaylı bilgiler alarak kendileri için en uygun mesleği detaylıca analiz etti. Öğrenciler aynı zamanda “Uğur Koleji Üniversite Gezileri” kapsamında tercih etmek istedikleri üniversiteleri detaylıca gezerek inceliyor.

“Uğurlu Kariyer Günü”’nde Uğur Koleji’nden mezun olan ve şu an da çeşitli meslek gruplarında çalışanlarla bir araya gelen Uğurlular, “Bizler için çok faydalı bir etkinlik oldu. İlgili olduğumuz mesleklerin, keyifli ve zor yönlerini o meslekte deneyim sahibi olan insanlardan dinledik. Böylelikle bizler için ne kadar uygun olup olmayacağını daha iyi değerlendirdik. Farkında olmadığımız birçok detayı gördük” dedi.

“Üniversite Tanıtım Fuarı”’na toplamda 23 üniversite katıldı. Bu kapsamda üniversite yetkilileri gençlere tercih edecekleri bölümler ve üniversite hayatı hakkında bilgi verdi, öğrencilerin ileride seçecekleri mesleklerle ilgili sorularını cevapladı.